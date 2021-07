Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Scherma Spada a squadre | Donne 11:24-13:42 Live

12:27 - Tutto fermo

Crampi per Zhu, tutto fermo.

Tokyo 2020 La scherma a Tokyo 2020: gare, regolamento e calendario 15/03/2020 A 20:49

12:26 - Paura Italia

21-22, mancano 8 secondi. Paura.

12:25 - Fiato sul collo

Annullata una stoccata alla Cina, poi però arriva: 20-22.

12:23 - Non molliamo

18-22, Zhu tenta il tutto per tutto.

12:21 - Forza Isola!

Zhu fa 17-21. Vai Federica!

12:20 - Italia!

Isola, brava! 21-16.

12:19 - Finisce l'ottavo assalto

16-20 Italia. Tenete duro ragazze: +4.

12:15 - Rientra la Cina

15-20. Ma Santuccio si sblocca.

12:12 - Cambio nell'Italia

Dentro Alberta Santuccio nell'Italia per la Fiamingo.

12:10 - 4-2 Mara

4-2 Mara Navarria: 19-13.

12:08 - Italia!

2-1 il parziale. Avanti Mara! +5

12:06 - Inizia l'ultimo giro

Settimo assalto. Forza Navarria!

12:04 - Cina minacciosa

3-0 Lin, in difficoltà Isola: 11-15.

12:03 - Ancora Cina

Lin recupera: 10-15.

12:02 - Accorcia la Cina

Lin a segno contro Isola: 9-15.

11:59 - Forza Mara

15-8 Italia, ancora Navarria.

11:58 - Si sblocca la Cina

8-14, stoccata di Zhu.

11:55 - Avanti Italia!

Navarria dà 4-0 alla Zhu: parziale di 8-0 Italia e 14-7. Si riparte dopo l'ultima stoccata annullata dai giudici.

11:51 - 4-0 Fiamingo

Brava, 4-0 alla Xu e 10-7 Italia.

11:49 - Dai Rossella

Sorpasso Italia: 8-7. 2-0 di parziale per Fiamingo.

11:48 - Pareggio Italia

Fiamingo ci dà il 7-7 contro Xu.

11:47 - Finisce il terzo assalto

3-3 tra Lin e Navarria, siamo sotto di uno.

11:46 - Punto Cina

Esulta Lin, luce rossa: 7-6 Cina.

11:45 - 6-6

Colpo doppio, ancora. Particolarità della spada.

11:44 - Il pareggio di Mara

Brava Mara, 5-5. Cina ripresa.

11:43 - Colpo doppio

Cina avanti 5-4.

11:42 - Terzo assalto

Lin contro Navarria.

11:41 - Ancora Isola

3-4, brava Federica. Abbiamo recuperato una stoccata.

11:40 - Entra la cinese, poi Federica

Siamo sotto 4-2.

11:39 - Parata e risposta di Isola

3-1, ci siamo tolti lo zero.

11:38 - Stoccata di Xu

3-0 Cina, ci dobbiamo sbloccare.

11:37 - Tocca a Isola

Federica Isola contro Xu. Siamo sotto 2-0.

11:34 - Inizio in salita

2-0 Zhu in avvio e avvertimento per passività dell'azzurra.

11:31 - Parte Fiamingo

Fiamingo contro Zhu: primo assalto.

Finale per il bronzo alle 11.30 contro la Cina

L'Italia vuole il bronzo. Forza ragazze!

07.42 - Italia-Estonia 42-34 FINALE

Lehis anniente Fiamingo e regala all'Estonia la finale. L'Italia della spada femminile perde, si arrende e proverá a giocarsi le sue chance di bronzo.

07.36

Rossella Fiamingo contro Lehis nell'ultima tornata. Ci sono 4 punti da recuperare.

07.34 - Italia-Estonia 25-29

Isola vince alla grande la sfida con Beljajeva. Recupera ben tre stoccate. 11-6 per l'azzurra

07.30

Mancano due soli parziali e nove punti da recuperare sembrano davvero troppi. Ha mollato l'Italia.

07.29 - Italia-Estonia 14-23

Niente da fare nemmeno per la Navarria, che cede nel confronto diretto con Kirpu: 5 stoccate a 2 per la estone, dopo un buon inizio dell'azzurra. Italia che non riesce ad accorciare.

07.23 - Italia-Estonia 12-18

Fiamingo contro Beljajeva. Male ancora l'atleta siciliana, che perde un'altra stoccata. Italia ora nel baratro. A meno 6.

07.18 - Italia-Estonia 10-15

Navarria attacca Lehis di continuo, la estone soffre e perde il confronto 4-2. Recupera l'Italia.

07.11 - Italia-Estonia Italia-Estonia 6-13

Federica Isola non reagisce e non riesce a mettere in difficoltá la Kirpu. Perde 3-2 il suo parziale.

07.08 - Italia-Estonia 4-10

Anche Navarria delude. Perde 5-2 il suo parziale. Ora passivo pesante per l'Italia in questa semifinale. Molto contratte le azzurre.

07.04

La terza sfida vede di fronte Mara Navarria e Julia Beljajeva.

07.03 - Italia-Estonia 2-5

Molto male Rossella Fiamingo, che perde 3-1 il suo round. Ora l'Estonia conduce 5-2. Serve una reazione.

07.00

Kirpu contro Fiamingo in questa seconda sfida. Inizia bene la estone, che infila subito il 3-1.

06.59 - Italia-Estonia 1-2

Si conclude la prima sfida. Isola va sotto di due colpi, ma poi rimedia nel finale e va a bersaglio con una grande stoccata. 1-2 sotto l'Italia.

06.55 - Via alla semifinale

Katrina Lehis contro Federica Isola. Si comincia. Inizia la semifinale.

06.51

La scherma femminile cerca la prima medaglia in questa Olimpiade, dopo che nelle prove individuali le azzurre non hanno trovato alcun podio. Questa semifinale a squadre puó ridare animo ad un inizio olimpico non certo soddisfacente.

06.47 - Ci siamo

Tutto pronto. Le ragazze della spada femminile (Isola, Fiamingo, Navarria, Santuccio) sono pronte a sfidare l'Estonia per l'accesso alla finalissima. Semifinale tutta da vivere.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su : dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi.

DANIELE GAROZZO, ARGENTO E LACRIME: IL FILM DELLA SUA MEDAGLIA

Tokyo 2020 SCHERMA, L'ITALIA SI ARRENDE ALL'ESTONIA NELLA SPADA: RIVIVI LA SEMIFINALE 2 ORE FA