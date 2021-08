Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, è molto amareggiato per i risultati ottenuti dalla scherma italiana in questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Nel tracciare un bilancio sulla spedizione azzurra, come riportato dai colleghi di Sportface, il dirigente sportivo romano ha dichiarato: "Oggi era l’ultimo giorno per avere una speranza di fare qualcosa di importante e invece ci amareggia tanto non essere neanche in zona medaglia. Questo sicuramente comporterà delle riflessioni". Impossibile dargli torto, non fosse altro per i numeri, davvero incredibili, raccolti nel Paese del Sol Levante. Mai, negli ultimi 40 anni, la scherma italiana era infatti rimasta a secco di ori e mai così tante squadre avevano faticato nel corso di una singola Olimpiade.

L'Italia ha chiuso al 10° posto nel medagliere della scherma, con 3 argenti e 2 bronzi. Daniele Garozzo (fioretto maschile) e Luigi Samele (sciabola maschile) sono stati i due soli alfieri capaci di conquistare medaglie negli individuali. Tre invece i podi per le squadre: argento nella sciabola maschile, bronzi nella spada e nel fioretto femminili. Davvero un bottino di magra per uno sport su cui gli Azzurri hanno sempre contato. A Rio de Janeiro furono quattro le medaglie (1 oro e 3 argenti), ma non erano presenti in programma i tornei a squadre di sciabola maschile e fioretto femminile. A Londra 2012 addirittura ben sette, tre garantite solamente dal podio del fioretto individuale femminile: oro per Elisa Di Francisca, argento per Arianna Errigo e bronzo per l'eterna Valentina Vezzali, le quali poi vinsero anche il torneo a squadre.

