Buona la prima per il fioretto femminile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il terzetto azzurro Batini, Errigo, Volpi supera agevolmente l'Ungheria e vola in semifinale. Parte subito Alice Volpi, che piazza un 4-0 praticamente a inizio primo assalto, salvo poi subire la veemente rimonta di Fanni Kreiss per il 4-5 al termine. Arianna Errigo scende in pedana per il secondo assalto, contro Kata Kondrics e parte anche lei benissimo: 3-0 e +2 nel complessivo (7-5) per l'Italia. Errigo cerca di fare male con parate-e-risposte, ma è in allungo che trova un grande 6-0, con tre stoccate in fila per il 10-5 azzurro. Martina Batini inizia il suo primo assalto, contro Flora Pasztor (n. 59 del ranking mondiale), trovando tanti bersagli non validi prima di sbloccarsi in allungo. Per la fiorettista è un crescendo di colpi e botte, fino al 15-7 (5-2 nel 3° assalto in suo favore). Di nuovo in pedana Alice Volpi, stavolta a tirare contro la Kondricz, la quale apre meglio con tre stoccate consecutive anche perché l'azzurra le regala troppi tempi di partenza (15-10). Finalmente si sblocca Alice, dopo un altro parziale subito in questi Giochi, e poi prende il comando delle operazioni con un gran contro-break (5-0) per doppiare la squadra ungherese (20-10).

Batini contro Kreiss per il 5° assalto, con Martina che va a segno in parate-e-risposte e allunga sul +11. Rimessa a segno dell'ungherese, la quale patisce poi anche qualche problema fisico, ma Batini non fa sconti e con due botte in fila chiude sul 25-13 (5-3 nell'assalto). Arrigo-Pasztor nell'assalto successivo, con Arianna che incassa subito tre stoccate. Il tempo di riordinare le idee e l'argento di Londra 2012, dopo qualche contrattacco subito, chiude sul +10 (30-20). Kondricz contro Batini per il 7° assalto, con l'ungherese che incassa subito le iniziative della n. 18 del ranking, salvo poi andare sul 5-3 in pochi secondi. Batini chiude comunque agilmente sul 35-26 (6-5 la frazione). Volpi nel penultimo concede qualcosa di troppo a Pasztor, capace di un 4-0 che sembra riaprire un po' i discorsi. L'italiana non si disunisce e regala 8 stoccate di vantaggio (40-32) a Errigo. Ques'ultima si scatena col 5-0 che vale il 45-32 definitivo e la semifinale!

Semifinale contro la Francia alle ore 6:55 italiane. L'altra semifinale sarà invece tra ROC e USA.

