Aldo Montano è uncome direbbero gli americani: lo ha dimostrato ancora una volta, l’ennesima. Doveva rivestire il ruolo di riserva durante queste Olimpiadi, si è fatto trovare pronto a partire dal quarto incontro dopo l’infortunio della medaglia d’argento nella sciabola individuale Luigi Samele. L'impatto del 42enne livornese ha spostato gli equilibri della tesissima semifinale contro la superpotenza Ungheria del Dio della sciabola Szilagyi e ora l’Italia si giocherà la medaglia d’oro nella finale contro la Corea del Sud in programma per le 12:30. Intanto per Aldo Montano – e per l’intera dinastia dei Montano – la saga continua, la lista dei record si rinfoltisce e assume contorni leggendari.