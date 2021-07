Non riesce il 3 su 3 all'Italia nel torneo di sciabola maschile. Se Enrico Berré e Luigi Samele festeggiano l'accesso agli ottavi di finale, fa invece notizia l'eliminazione a sorpresa di Luca Curatoli, numero 3 del ranking mondiale, sconfitto dal romeno Iulian Teodosiu (13-15). E pensare che l'assalto di Curatoli era iniziato molto bene, con tre stoccate consecutive, e proseguito addirittura meglio, fino al 10-5. A quel punto la clamorosa rimonta di Teodosiu, capace di realizzare un break di 5-0 e di prendere tra le mani l'inerzia di una sfida che sembrava praticamente già finita. Sul 13-13 Teodosiu e ancora glaciale, piazzando le due stoccate che valgono la sorprendente vittoria e causano non poca delusione all'interno della spedizione azzurra.

Tokyo 2020 La scherma a Tokyo 2020: gare, regolamento e calendario 15/03/2020 A 20:49

Vittorie invece per gli altri due italiani. Luigi Samele sfodera una grande rimonta contro il cinese Yingming Xu, imponendosi per 15-12. Sfida di nervi, dopo classiche fasi di studio, con Xu che sembra prendere in mano le redini dell'assalto sul 9-7. Samele sfodera però tutta la sua classe e sull'11-12 in favore dell'avversario infila quattro stoccate consecutive (con anche un cartellino rosso) per centrare gli ottavi di finale, che saranno contro l'iraniano Mohammad Rahbari. Evita invece lo scontro proprio con Curatoli un Enrico Berré capace di superare 15-10 il tunisino Fares Ferjani dopo un assalto praticamente dominato. Un'aggressività impressionante e un avvio caratterizzato da una serie spettacolare di parate e risposte, lanciano Berré sull'8-1 e rendono vani i tentativi di rimonta di Ferjani, il quale riesce a rimontare solo fino al 14-10. Per Berré sfida invece contro Iulian Teodosiu.

Guarda tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020 abbonandoti a Discovery+: 3000 le ore live, fino a 30 canali in contemporanea dedicati a tutte le 48 discipline e a tutti i 339 eventi previsti. E potrai rivedere quando vuoi tutte le gare nella sezione VOD. Abbonati ora su discoveryplus.it: dal 19 luglio al 1 agosto, 3 giorni di free trial e abbonamento per 12 mesi a 29,90 euro complessivi. Attiva la promozione!

SPORT EXPLAINER: Scherma

Tokyo 2020 Fiamingo, Isola e Navarria agli ottavi nella spada 2 ORE FA