Una brutta notizia ha scosso il mondo degli sport invernali e dello sci alpino in particolare. E’ scomparsa questa notte all’età di 102 anni Celina Seghi, autentica della leggenda del Circo Bianco e tra le più grandi campionesse della disciplina già prima del secondo conflitto mondiale. Nata il 6 marzo 1920 all’Abetone, ha ottenuto successi molteplici nelle competizioni nazionali e internazionali. Si aggiudicò ben 37 medaglie nei campionati italiani, prima delle quali all’età di 14 anni nel 1934. Nel corso della seconda guerra mondiale (1941), prese parte ai “Mondiali” a Cortina d’Ampezzo, che poi non furono omologati dalla Federazione internazionale per via dell’assenza di molti Paesi, nemici dell’Italia nel contesto bellico. In quella circostanza vinse l’oro nello slalom speciale e l’argento nella combinata.

Da considerare nel suo palmares, trofei prestigiosi come l’Arlberg-Kandahar. Partecipò nel 1948 alle Olimpiadi Invernali di Sankt Moritz, dove giunse quarta nella discesa libera, 14a nello slalom speciale e 4a nella combinata. Nel 1950 vinse Coppa Foemina e ai Mondiali di Aspen si tinse di bronzo nello slalom speciale. Fu al via dei Giochi di Oslo del 1952 dove ottenne un 15° posto nella discesa libera, un 7° nello slalom gigante e un 4° nello slalom speciale. Conquistò il suo ultimo titolo tricolore nel 1954, 20 anni dopo il suo primo centro, in gigante e continuò a competere fino alle Olimpiadi di Cortina del 1956. Per la sua carriera longeva e straordinaria, entrò a far parte della “Hall of fame” della FISI, insieme ad Alberto Tomba.

