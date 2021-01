Era nell'aria, ma non affatto scontato. A quasi due anni dall'ultimo successo di Re Marcel Hirscher in slalom, l'Austria torna ad esultare tra i rapid gates: merito di Marco Schwarz , che ad Adelboden spezza il tabu personale e quello del suo Paese grazie a un grande finale di seconda manche. Decisivo lo sprint sull'ultimo muro per vincere una gara decisa sul filo dei centesimi, con dieci atleti entro il mezzo secondo di distacco dal primo. Il 25enne di Villaco ottiene il successo dopo i terzi posti in Badia e a Zagabria, strappando il pettorale rosso di leader di specialità al connazionale Feller (oggi fuori). Il giusto premio per una continuità mai avuta. A fargli compagnia sul podio c'è ancora Linus Strasser (che guadagna ben 10 posizioni nella seconda discesa) e il britannico Dave Ryding , che senza un errore nel finale avrebbe potuto anche vincere la gara.

Un altro che ripenserà con rimpianti a questa gara è Clement Noel. In testa in mattinata con una sciata impareggiabile per chiunque, rovina tutto nell'ultimo segmento e finisce addiritura ottavo. Alzi la mano chi l'avrebbe messo sempre fuori dal podio nei primi quattro slalom stagionali. Peggio ancora fa il connazionale Victor Muffat-Jeandet, pimpante nei precedenti stagionali e secondo nella prima manche, che sbaglia in apertura di seconda per completare la Caporetto francese. E a proposito di transalpini, il leader della generale Alexis Pinturault scia in terza marcia per non sbagliare, ma la tattica non paga: è 17esimo.