Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: De Aliprandini cade mentre era in vantaggio, poi riceve la standing ovation

ADELBODEN - Grandissimo rammarico per Luca De Aliprandini: mentre era in vantaggio nella pista regina del gigante maschile, l'azzurro incappa in una brutale inforcata. Si rialza a fatica, ma quando arriva al parterre riceve la standing ovation del pubblico. Meritata, nonostante il ritiro.

00:02:19, 2 ore fa