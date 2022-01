La prima manche dello slalom maschile on demand

11:16 - Maurberger ci prova

Simon Maurberger paga 1.47. siamo ai limiti per la qualificazione probabilmente!

11:13 - Gross bene a metà!

Stefano Gross vola nella prima parte di gara, dove segna il sesto tempo. Poi cala e chiude 16esimo a 92 centesimi. Non male, comunque!

11:11 - La pista tiene

Tanti atleti stanno facendo un buon tempo, segno che la pista regge alla grande. Marchand dietro a Vinatzer solo per un errore nel finale, Vidovic chiude 16esimo, davanti all'azzurro.

11:04 - Razzoli alla grande!

Che bravo Giuliano Razzoli! Settimo a 36 centesimi dai due di testa, spettacolo! Super rimonta dell'azzurro nella seconda parte!

11:00 - Fuori Moelgg

Manfred Moelgg inforca dopo poche porte. L'azzurro subito fuori ritmo e non riesce a stare nel tracciato. Non benissimo i nostri finora.

10:58 - Gstrein primo a pari merito!

Signori, ma che gara sta venendo fuori? Fabio Gstrein a tutta, rischia di uscire ma rimane nel tracciato e chiude con lo stesso tempo di Feller! Due austriaci là davanti, sono in sei in 16 centesimi!

10:56 - Aerni vola!

Luca Aerni secondo! Manche pazzesca dello svizzero, rischiando sempre a tutta! Secondo a 5 centesimi, sono in cinque in 16 centesimi. Garone!

10:51 - Strasser si inserisce

Sesto posto per Linus Strasser, di gran lunga il migliore nel primo tratto. Grande bagarre per la top 5.

10:50 - Meillard e Zubcic si difendono

Non al ritmo dei migliori, ma protagonisti due due buone manche. Loic Meillard e Filip Zubcic sono ottavo e nono a 8 decimi da Feller.

10:47 - Jakobsen fuori!

Clamoroso, esce anche Kristoffer Jakobsen! Fuori a poche porte dal traguardo, ma aveva già sbagliato prima. Out i primi tre della classifica di slalom!

10:45 - Vinatzer lontano

Non una bella manche di Alex Vinatzer, abbastanza instabile sugli appoggi e mai davvero in ritmo. Chiude ottavo a 1.29. Peccato.

10:44 - Ryding non male

Dave Ryding vola nella parte alta, poi perde progressivamente ed è settimo.

10:43 - Yule sesto

Gara simile a quella di Schwarz per Daniel Yule, sesto sul traguardo a mezzo secondo dalla testa. Anche lui ancora in gara.

10:41 - Schwarz quinto

Marco Schwarz perde qualcosa di troppo nel finale, ma è comunque vicino: quinto a 44 centesimi da Feller.

10:40 - Zenhaeusern quarto

Sono tutti lì, quelli che riescono ad arrivare al traguardo! Ramon Zenhaeusern chiude quarto a 16 centesimi, che gara sta venendo fuori nonostante le uscite!

10:38 - Feller primo

Manuel Feller scia con testa e si porta al comando per 9 centesimi dopo esser stato dietro a Kristoffersen in tutti gli intermedi. Bravo l'austriaco.

10:36 - Kristoffersen davanti

Henrik Kristoffersen vola nella parte alta, si addormenta un po' nel finale ma comunque al comando con 2 centesimi su Pinturault.

10:34 - Fuori anche Noel!

Pazzesco, esce anche Clement Noel! Il francese rischia subito, si salva ma poi cade. Seconda uscita di fila, questa è pesantissima!

10:32 - Pinturault al traguardo

Alexis Pinturault chiude in 54.17, forse un po' troppo in controllo. Foss aveva sciato quasi 7 decimi più veloce fino alla caduta.

10:31 - Foss-Solevaag out!

Sebastian Foss-Solevaag apre le danze ma esce a poche porte dal traguardo! Stava sciando un gran bene il norvegese, che peccato! Inclinazione fatale.

10:28 - Gli italiani in gara

Soo sette gli azzurri in gara: 10 Alex Vinatzer, 19 Manfred Moelgg, 23 Giuliano Razzoli, 27 Stefano Gross, 30 Simon Maurberger, 37 Tommaso Sala, 54 Riccardo Tonetti.

10:25 - Terzo slalom stagionale

Si tratta del terzo slalom maschile di questa stagione: in Val d'Isere ha vinto Clement Noel, a Madonna di Campiglio si è imposto Sebastian Foss-Solevaag. Annullata, invece, la gara di Zagabria.

10:23 - Ad Adelboden c'è lo slalom maschile

Ci spostiamo in Svizzera, dove ad Adelboden sta per partire la prima manche dello slalom maschile!

10:20 - Niente da fare per Rossetti

Errore grosso di Marta Rossetti, che cerca di ritornare in pista ma chiude con un ritardo di oltre otto secondi, quindi sicura di essere fuori dalla seconda manche. In attesa che le altre due azzurre in gara scendano, vi terremo aggiornati. Ma ora concentriamoci sullo slalom maschile di Adelboden.

10:16 - Holdener, Vlhova e Shiffrin: questa la prima manche femminile

Resta immutata la classifica della prima manche di slalom femminile a Kranjska Gora per quanto riguarda le posizioni di rilievo. Rivediamo la prova della leader Wendy Holdener.

Holdener danza alla grande: sua la prima manche

10:04 - Che volo Tviberg

La norvegese Maria Therese Tviberg si fa sbalzare in aria subendo una specie di high side. Era in ritardo di due secondi al terzo settore.

10:00 - Bene ancora il Canada

Altra buona manche di Ali Nullmeyer, che si piazza provvisoriamente ottava a meno di un secondo e mezzo. Nelle ultime gare si è vista una nazionale canadese in forte crescita. Addirittura ieri è stato sfiorato il podio in gigante con Valerie Grenier.

9:54 - La situazione dopo le prime 15

Quindi, la classifica dopo le prime quindici scese è questa. Sul podio virtuale il trio composto da Wendy Holdener, Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin. Difficile che le altre possano inserirsi in zona podio. L'elvetica sogna ancora la prima vittoria in slalom della carriera dopo una marea di podi sui gradini meno alti.

9:48 - Situazione in ghiaccio

Come prevedibile, nessuna atleta del secondo gruppo è in grado di inserirsi tra le migliori, anche perché la pista si è già rovinata nel tratto centrale. Tutte sopra al secondo di ritardo.

9:40 - Shiffrin terza

Holdener, Vlhova e poi Shiffrin, tutte in 25 centesimi. Questa è la classifica dopo il primo gruppo di merito (cioè le prime sette scese). La statunitense recupera su Holdener nel finale, ma non basta per starle davanti. C'è tanto equilibrio in vista della seconda manche.

9:39 - Vlhova dietro per un'incollatura

8 centesimi separano la manche di Petra Vlhova da quella di Holdener. La differenza la fa l'elvetica sul muro finale, dove Vlhova non riesce a stare al passo.

9:37 - Holdener di una marcia in più

Wendy Holdener si porta in testa per più di mezzo secondo, in attesa di Vlhova e Shiffrin. Ottimo ritmo per la svizzera che si incespica soltanto sul cambio di pendenza, ma recupera alla grande. Manche da podio se non di più.

9:35 - Anche Liensberger alle spalle di Duerr

Fatica sul muro finale Katharina Liensberger, che sembrava partita forte. L'austriaca perde nel complesso 32 centesimi dall'attuale leader ed è in seconda posizione provvisoria.

9:33 - Swenn Larsson dietro

Anna Swenn Larsson paga quasi quattro decimi da Lena Duerr. Qualche piccola imprecisione per la svedese.

9:31 - Duerr al traguardo

La prima a tagliare il traguardo quindi è la tedesca Lena Duerr. 52"02 è il suo tempo, vedremo se sarà in grado di stare nelle prime posizioni da subito.

9:30 - Gisin immediatamente out

Parte con un'uscita alle prime porte lo slalom femminile! Michelle Gisin inforca dopo pochi secondi. Subito prima grande sorpresa!

9:28 - L'ordine di partenza

Ad aprire lo slalom femminile tra pochissimi minuti c'è Michelle Gisin, seguita da Duerr, Swenn Larsson e Liensberger. Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin partono rispettivamente coi numeri 6 e 7, dopo Wendy Holdener.

Azzurre prive di Martina Peterlini (stagione finita), Federica Brignone (ginocchio destro infiammato) e pure Lara Della Mea. Quindi la prima a scendere è Marta Rossetti col 31, poi Sophie Mathiou col 42 e Anita Gulli col 48. Siamo solo in tre.

9:23 - Un altro slalom tra le proteste

Petra Vlhova e diversi tecnici hanno parlato di una pista in "condizioni disastrose, non da Coppa del Mondo". Probabilmente si riferiscono ai numerosi gradini che hanno reso sconnessa la tracciatura, costringendo anche ad un'interruzione a metà della seconda manche. Vedremo se con lo slalom di oggi gli addetti ai lavori avranno risolto il problema.

9:18 - Numerose mancanze al parterre

Da ormai un mese la "bolla" covid del circo bianco femminile, in particolare nelle prove tecniche, sembra scoppiata. L'ultima positività riscontrata tra le protagoniste dello slalom è quello di Andreja Slokar, giovane slovena in crescita per una breve parentesi leader della classifica generale ad inizio stagione.

9:10 - Tra poco lo slalom femminile

Buongiorno e buona domenica amici di Eurosport! Ieri abbiamo assistito ad un doppio gigante, oggi il menù della Coppa del Mondo di sci alpino prevede un bis di slalom: alle 9:30 le donne impegnate a Kranjska Gora, subito dopo gli uomini nello spettacolo di Adelboden.

