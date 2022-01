Nello slalom di Adelboden a sorridere è stato l’austriaco Johannes Strolz che, con il pettorale n.38, ha stupito tutti e preceduto il connazionale Manuel Feller di 17 centesimi e il tedesco Linus Strasser di 29. Alex Vinatzer ha chiuso settimo in grande rimonta e non fosse stato per un errore nel suo incedere durante la seconda avrebbe potuto puntare anche al podio. Resta la soddisfazione del miglior tempo della seconda run.

Dopo la prima manche in cui avevo sciato troppo in trattenuta, ho voluto attaccare con tutto quello che avevo. Mi dispiace per l’errore finale, che credo mi sia costato non poco, sei-sette decimi. Sono comunque contento dell’atteggiamento della run-2 e mi tornerà utile. Lavoro sempre per migliorarmi”, le impressioni dello sciatore italiano ai microfoni di RaiSport. Una battuta c’è stata anche sul pubblico e gli assembramenti presenti: “C’è un bel clima qui, forse un po’ troppo per la pandemia. Comunque spero che anche in Italia potremo gareggiare presto con questa partecipazione emotiva“. Per la cronaca, in casa Italia, da segnalare il nono posto di un redivivo Giuliano Razzoli, il 20° di Stefano Gross e il 22° di Tommaso Sala.

