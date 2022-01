Luca De Aliprandini non sta bene, ma la situazione è meno grave di quanto si temesse all'inizio. Durante una manche strepitosa del gigante di Adelboden, infatti, Finferlo ha inforcato ed è caduto male , raggiungendo poi il traguardo sulle sue gambe, ma in lacrime.

Scongiurate subito conseguenze gravi, si aspettava di sapere se avrebbe fatto ulteriori controlli sempre ad Adelboden oppure in Italia. La FISI con un comunicato ha sciolto ogni dubbio:

Luca De Aliprandini, caduto questa mattina durante il gigante di Adelboden è stato sottoposto a radiografie all’ospedale di Frutigen, in Svizzera. Gli esami hanno escluso fratture o altri maggiori danni alla caviglia sinistra, coinvolta nell’incidente. Domenica mattina, per maggiore sicurezza, il vicecampione del mondo della specialità sarà sottoposto ad ulteriori esami presso la clinica La Madonnina di Milano e sarà valutato dalla Commissione medica FISI.

Il fatto che sia la caviglia a essere dolorante, e non il ginocchio come inizialmente si temeva, fa tirare un piccolo sospiro di sollievo in vista di Pechino. Resta ora da vedere quale sarà l'esito di risonanza e/o ecografia per capire se ci sono lesioni a tendini o legamenti. Nel frattempo incrociamo le dita.

De Aliprandini, che caduta! Poi l'acclamazione del pubblico

