Le ultime settimane sono state diverse, ma posso dire settimane e non mesi grazie ad un grande aiuto medico, un po' di fortuna e una buona decisione - scrive l'ex sciatore norvegese, che in carriera ha vinto tra l'altro due Coppe del mondo e due ori olimpici -. Sono molto grato al sistema sanitario pubblico norvegese. È della prima buona decisione presa di cui voglio parlare ora. Ho sentito un cambiamento nel mio corpo, non ero sicuro di cosa fosse, o se fosse qualcosa effettivamente, ma ho deciso di farlo controllare. Sono andato da un medico, e sono stato rapidamente trasferito all'ospedale dove hanno confermato quanto si sospettava: cancro ai testicoli". Rivelazione shock di Aksel Svindal che, attraverso un lungo posto pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha reso noto di avere un cancro ai testicoli: "- scrive l'ex sciatore norvegese, che in carriera ha vinto tra l'altro due Coppe del mondo e due ori olimpici -.".

"Test, scansioni e interventi chirurgici sono avvenuti molto velocemente. E già dopo la prima settimana sapevo che la prognosi era molto buona - prosegue Svindal, che compirà 40 anni a dicembre -. Tutto grazie alla prima decisione di andare dal dottore non appena sospettavo che qualcosa non andava. Le persone non sono brave a parlare di problemi di salute, ma a volte è esattamente quello che si deve fare per prendere la decisione giusta di andare a farsi visitare un dottore".

