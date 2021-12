C’è una prima volta per tutto e questa è davvero dolcissima. Luca De Aliprandini centra uno dei traguardi più importanti della propria carriera e lo fa su una delle piste più iconiche del Circo Bianco, la Gran Risa, conquistando per la prima volta in carriera un podio in Coppa del Mondo: una doppia prova fantastica quella dello sciatore trentino, che somma a una prima manche quasi perfetta (chiusa con il secondo posto alle spalle di Odermatt per 18 centesimi) una seconda altrettanto buona. Luca conferma la seconda piazza dietro al leader della classifica generale e può festeggiare un belissimo traguardo. Eh sì che dopo la prima manche aveva anche avuto il coraggio di scuotere la testa, scontento...

Ad

"Non avvertivo un feeling così buono, ma a volte non senti di aver fatto una gran manche e invece gli sci vanno...”. In effetti è stato così: pulito, lineare, preciso, De Aliprandini ha saputo far scorrere gli sci su una pista che proprio della scorrevolezza fa il proprio punto cardine. E nella seconda manche ha dato di nuovo tutto, ha spinto, ha controllato, ha fatto ciò che doveva, insomma e ha finalmente rotto l’incantesimo con il podio in Coppa del Mondo.

Alta Badia Lo scarpone si sgancia, Favrot cade...e non si ferma più! UN' ORA FA

Luca De Aliprandini sulla Gran Risa Credit Foto Getty Images

Tabù spezzato

Primo podio azzurro della stagione in campo maschile, primo podio per Luca De Aliprandini in carriera, all’età di 31 anni. L'ultimo azzurro a trionfare sulla Gran Risa fu Blardone ormai 10 anni fa, quando Max completò un mitico tris di successi su questa pista iniziato nel 2005 e continuato nel 2009. L'ultimo podio invece fu quello di Florian Eisath nel 2016.

Odermatt ingiocabile

Là davanti a tutti c'è un Marco Odermatt francamente ingiocabile: secondo domenica, lo svizzero non guarda in faccia a nessuno nel Monday di sci. La sua seconda manche è sontuosa, un vero e proprio trattato di sci: lo slalom gigante è roba sua, così come la Coppa del Mondo, se continuerà così. Al terzo posto, dietro al nostro De Aliprandini troviamo un ottimo Alexander Schmid (Germania), al primo podio in carriera, mentre Kristoffersen si conferma cavallo da rimonta, con un quarto posto davanti a Manuel Feller.

Gli altri italiani

Tanto entusiasmo per Pippo Della Vite, classe 2001 che poteva contare sul suo fan club all’arrivo: si piazza al 20° posto e guadagna punti importanti per il prosieguo della sua carriera. Giovanni Borsotti si piazza 21° mentre Simon Maurberger chiude al 28° posto.

La caduta di Favrot

Lo scarpone si sgancia, Favrot cade...e non si ferma più!

La prima manche di De Aliprandini

De Aliprandini ottimo in 1ª manche in gigante: 2° tempo per lui

Alta Badia Odermatt, classe e pulizia: è lui il migliore nella 1ª manche del gigante 4 ORE FA