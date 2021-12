Henrik Kristoffersen è tornato quello che conoscevamo sulla Gran Risa. Nel gigante maschile di Alta Badia il norvegese torna al successo che mancava in Coppa del Mondo dallo scorso gennaio. Partito col settimo tempo nella prima manche, grazie ai distacchi contenuti riesce a compiere l'impresa davanti al pettorale rosso Odermatt (prima volta battuto in questa specialità in stagione) e Manuel Feller, al secondo podio in poco più di una settimana. Deludono i francesi Faivre e Pinturault. De Aliprandini mantiene il 5° posto della prima manche, e se non si fosse incespicato sul ripido...

