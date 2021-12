La gara in diretta (contenuto Premium):

9.55 - Si vede bene

Buona visibilità in questa prima manche; domenica la pista ha tenuto molto bene, anche per i numeri alti, quindi bisognerà attendere veramente tutti!

9.45 - E gli italiani?

Luca de Aliprandini, vice Campione del Mondo a Cortina 2021, ha sfiorato ancora una volta il podio piazzandosi quinto alle spalle del sorprendente austriaco Patrick Feurstein meno di ventiquattro ore fa. Oggi l'azzurro parte con il pettorale numero 1 e vuole mettersi in mostra. Forza Luca! Gli altri azzurri del gruppo squadra Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti, Simon Maurberger, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle e Alex Hofer.

9:40 - I favoriti

Henrik Kristoffersen cerca la doppietta, dopo aver centrato domenica una vittoria che mancava addirittura da 11 mesi; Marco Odermatt, con il suo pettorale rosso, darà battaglia, sempre con un occhio alla classifica generale che lo vede dominatore incontrastato. Occhio anche a Manuel Feller, di nuovo terzo sulla Gran Risa.

9:38 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

9:35 - Alle 10 il gigante maschile

Buongiorno e buon lunedì amici di Eurosport! Giornata bonus di gare da non perdere per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Il programma di oggi prevede la prima manche del secondo gigante maschile in Alta Badia alle 10:00, poi si torna sulla Gran Risa alle 13:30 per la seconda manche!

