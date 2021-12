Due atleti fanno gara a parte nella prima manche del secondo gigante consecutivo sulla Gran Risa e per fortuna (e per bravura) uno di questi è un azzurro: Luca De Aliprandini, partito con il pettorale numero 1, si mette subito in mostra con una prova molto pulita e precisa, riesce a fare velocità e fa registrare un ottimo 1'12'01.

De Aliprandini ottimo in 1a manche in gigante: 2° tempo per lui

L'azzurro - quinto domenica - scuote la testa all'arrivo, ma la sua manche si rivelerà molto buona, seconda solo a quella di un certo Marco Odermatt, attuale leader della classifica generale e secondo dietro a Kristoffersen nella gara domenicale. Chissà se questa volta il primo podio in carriera in Coppa del Mondo per il nostro azzurro si potrà concretizzare?

Luca De Aliprandini sulla Gran Risa Credit Foto Getty Images

Lo svizzero guida con 18 centesimi su De Aliprandini, mentre Kristoffersen delude, un po' come aveva fatto nella prima manche del giorno prima; ma 99 centesimi non saranno certo facili da recuperare in una seconda manche che si presenta molto trafficata.

Sì perché se Odermatt e De Aliprandini hanno fatto gara a sé, tra il norvegese e il podio ci sono anche Alexander Schmid (Germania) e Stefan Brennsteiner (Austria).

Top 5 prima manche:

Marco Odermatt (Svizzera) 1'11"83

Luca De Aliprandini (Italia) +0"18

Alexander Schmid (Germania) +0"86

Stefan Brennsteiner (Austria) +0"93

Henrik Kristoffersen (Norvegia) +0"99

