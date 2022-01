Sci Alpino

Altenmarkt/Zauchensee, discesa - Spavento per Goggia! Caduta e gran botta, ma sta bene

Sci alpino - Che paura per Sofia Goggia, che nella discesa di Altenmarkt/Zauchensee cade rovinosamente e finisce nelle reti. Dopo qualche istante di stordimento, con l'airrbag aperto, si rialza e torna sui suoi sci al traguardo, dove ammette: "Non so che cosa ho fatto".

00:03:32, un' ora fa