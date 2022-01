È ancora grande Federica Brignone ad Altenmarkt/Zauchensee e in Super G di Coppa del Mondo di sci alpino. Si era già visto nella discesa della giornata precedente che l’azzurra era in un buon feeling, e infatti in una specialità a lei più congeniale, con un tracciato molto tecnico, ritrova la vittoria dopo il festival italiano di Sankt Moritz. La chiave della vittoria sul bosco, nel tratto centrale della pista, dove ancora una volta dà una lezione alle altre. Altra prestazione da superpotenza dell’Italia con il quarto posto di Marta Basino e l’ottavo di una costante Elena Curtoni. Bello rivedere Sofia Goggia con gli sci ai piedi dopo la rovinosa caduta del giorno precedente.

Brignone da impazzire! Super G da urlo, rivivi la sua gara

Ad

Trema sulla sedia riservata alla leader della gara la 31enne valdostana. Diverse atlete fanno meglio della vincitrice in spinta e nella parte alta. Su tutte Corinne Suter in luce verde di quasi tre decimi nel secondo parziale, tuttavia l'elvetica perde tutto il vantaggio sul bosco, prova a recuperare sullo schuss finale e viene beffata per quattro soli centesimi. Anche Tessa Worley accarezza il sogno della prima vittoria in Super G, ma lascia mezzo secondo da metà in giù (quinta alla fine, pari merito con la sorprendente connazionale Laura Gauche). È della partita pure un'altra forte gigantista come Marta Bassino, che sfiora la possibilità di riportare due azzurre sul podio in questa specialità, chiudendo quarta a 43 centesimi. Davanti alla 25enne di Borgo San Dalmazzo l'austriaca Ariane Raedler, terza e riferimento di Brignone, conquista il miglior piazzamento in carriera, quindi anche la prima gioia del podio. Se ne vanno anche gli spauracchi Mowinckel, Ledecka, Weidle e infine Robinson, che precede Elena Curtoni (ottava a 59 centesimi). Classifica finale ristrettissima, con diciannove atlete dentro al secondo. L'ultima di queste Sofia Goggia, che ovviamente non spinge ma lascia ben augurare.

Altenmarkt/Zauchensee Brignone da impazzire! Super G da urlo, rivivi la sua gara 25 MINUTI FA

I numeri di Brignone in Coppa del Mondo

Federica Brignone allunga nella speciale graduatoria delle azzurre più vincenti in Coppa del Mondo, ora a quota 18 e a due lunghezze di vantaggio da Sofia Goggia e Deborah Compagnoni. L’azzurra si avvicina a meno cinque dal record nazionale di Isolde Kostner per numero di podi, 46 contro 51. In supergigante sesto successo e dodicesimo podio per la valdostana.

A breve il report completo...

Altenmarkt/Zauchensee LIVE! Super G donne: Goggia c'è, Brignone ci prova 3 ORE FA