Nadia Delago ha sfiorato il podio nella quarta posizione, ad appena otto centesimi di distacco dall'austriaca Ramona Siebenhofer nella gara vinta dalla svizzera Lara Gut davanti alla tedesca Kira Weidle. Federica Brignone ha sciorinato una bella prestazione ed ha concluso al sesto posto, ad 87 centesimi dalla vincitrice ed a 35 da Nadia Delago. Le nostre portacolori hanno raccontato le rispettive prove attraverso i canali della Fisi. nella discesa libera di Zauchensee , prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di discesa libera.

Spavento per Goggia! Caduta e gran botta, ma sta bene

Nadia Delago: “Sono molto soddisfatta, peccato per quegli otto centesimi. Penso di aver sciato bene, forse nell’ultimo curvone potevo stare più chiusa però son felicissima. Spero di continuare così, abbiamo ancora due gare prima delle Olimpiadi e già non vedo l’ora di scendere a Cortina. L’abbraccio con Nicol a fine gara? Noi ci aiutiamo tanto, l’ho vista scendere e che ha sbagliato alla curva panorama: mi dispiace perché sennò avrebbe fatto anche lei una bellissima gara. Domani cercherò di dare il meglio, non mi sento bene come in discesa ma pian piano sento che anche in super-G posso far meglio”.

Federica Brignone: “Sono veramente contenta. Nonostante sia riuscita ancora a perdere tutto nel secondo intermedio, in cui ho patito in tutti e tre i giorni, oggi ho voluto saltar meno sul primo salto, per prenderla tutta all’interno e conservare velocità per il piano ma ho fatto la curva con l’esterno indietro non prendendo velocità. Dal secondo salto in poi ho tenuto giù il piede, ho fatto linee molto più strette e ho provato a sfruttare le mie qualità da sciatrice tecnica, da gigantista, e ho provato a metterle tutte in atto e mi è venuto bene. Riparto da qui per il super-G, dopo tre giorni in cui ho fatto molti giri per recuperare il tempo perso in cui non avevo più sciato. Mi sento bene in vista del super-G, speriamo di avere il buon feeling che ho con la neve e bisognerà fare una bella ricognizione e mettercela tutta. Sono assolutamente soddisfatta e faccio tanti complimenti a Nadia che ha sciato benissimo, facendo linee pazzesche”.

Brignone: "Tripletta Goggia? Bravissima, ma non uno stimolo"

