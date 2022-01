La discesa femminile di Zauchensee on demand

Sci alpino Zauchensee | Discesa donne 10:29-12:44

11:06 - Suter, come si salva!

Anche Corinne Suter perde il controllo degli sci sul primo piccolo salto. Incredibile numero dell'elvetica, che si salva appoggiandosi su una mano e stando in piedi su uno sci solo. C'è rammarico per lei perché era in vantaggio al primo settore, poi l'errore le fa perdere tantio, chiudendo a quasi nove decimi

11:04 - Si riprende con Vlhova

Passata la preoccupazione, la gara riprende con la discesa di Petra Vlhova, che come ci si poteva aspettare non brilla. Per ora è la più lenta con un passivo superiore ai due secondi

10:01 - Goggia in piedi

Fortunatamente sembra non aver subito nessun guaio fisico Sofia Goggia, che scende sulle sue gambe fino all'arrivo. Soltanto un grosso spavento per il volo. Un gran peccato, proprio mentre era in massima fiducia. Peserà purtroppo lo "zero" nella casella, ma passa in secondo piano.

10:57 - Noooo, Goggia out!!

Nooo, che brutta caduta per Sofia Goggia!! L'azzurra stava dominando ancora una volta, aveva un vantaggio di quattro decimi e stava tirando alla grande le curve. Purtroppo la bergamasca si siede e perde il controllo rimbalzando contro le reti. Si è aperto pure l'airbag.

10:54 - Mowinckel lontana

Mai in lotta per la leadership Ragnhild Mowinckel, terza ad oltre un secondo e mezzo. Ora tocca a Goggia.

10:52 - Weidle subito in testa

Se Priska Nufer (scesa dopo Siebenhofer) ha sbagliato le linee, Kira Weidle ha affrontato strategicamente bene il tracciato, per prendere più velocità possibile sullo schuss finale e passare al comando per 34 centesimi sull'austriaca.

10:47 - Siebenhofer apre le danze

Ramona Siebenhofer chiude con il tempo di 1:46.22. Non una discesa perfetta, ci sono margini di miglioramento.

10:43 - Startlist e azzurre in gara

Ovviamente non solo Sofia Goggia (che partirà col suo amato pettorale numero 5), sono altre sei le azzurre impegnate oggi: Nicol Delago con l'8, Elena Curtoni col 13, Federica Brignone col 16, Nadia Delago col 19, Francesca Marsaglia col 27, Roberta Melesi col 43.

Apre la gara Ramona Siebenhofer, occhio a Weidle col 3, Vlhova col 6, Corinne Suter col 7, Lara Gut col 9 ed Ester Ledecka col 17.

10:37 - Assente Breezy Johnson

Di certo cambierà l'ordine delle prime due rispetto alle tre discese precedenti in Coppa del Mondo 2021/2022, che hanno visto sempre vincere Sofia Goggia davanti a Breezy Johnson. La statunitense tuttavia si è fatta male al ginocchio in allenamento e ha deciso di saltare le gare di Zauchensee per preservarsi in vista del prossimo fine settimana a Cortina, ma soprattutto per non rischiare di saltare le Olimpiadi di Pechino 2022, tra meno di 20 giorni.

Principali avversarie di Goggia nella gara di oggi saranno le elvetiche Corinne Suter e Lara Gut-Behrami, la tedesca Kira Weidle e la ceca Ester Ledecka.

10:35 - C'è anche Vlhova

Prima presenza stagionale in discesa libera per Petra Vlhova, che può approfittare dell'assenza di Shiffrin per balzare al comando della classifica generale. La slovacca ha bisogno di conquistare almeno 55 punti tra la discesa di oggi e il Super G di domani (in questa specialità l'anno scorso è andata abbastanza forte) per salire in vetta.

10:30 - Goggia, sono gare decisive per la sfera di cristallo

La più attesa di questo weekend a Zauchensee è sicuramente Sofia Goggia. L'azzurra ha dominato tutte e tre le precedenti discese disputate in questa stagione ed è ancora in striscia aperta di sette successi consecutivi in questa specialità (senza contare l'infortunio di mezzo). È lei la grande favorita oggi, anche se non è mai salita sul podio in questa località.

10:23 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

10:20 - Tra poco la discesa femminile

Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti ad un sabato all'insegna della velocità! Tra poco, più precisamente alle 10:45, via alla discesa femminile da Zauchensee, a seguire alle 12:30 la discesa maschile sul tracciato più lungo di tutto il circo bianco, la Lauberhorn di Wengen.

