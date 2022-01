Segui il Super G femminile on demand

Altenmarkt/Zauchensee Sofia Goggia dopo la caduta: "Dolorante ma per fortuna tutto ok" 21 ORE FA

11:46 - Puchner quarta

Qualche piccolo intoppo in partenza, ma Mirjam Puchner fa segnare un ottimo quarto tempo, alle spalle di Tippler per 2 soli centesimi. Vlhova scivola in quinta posizione perdendo le speranze di salire in vetta alla classifica generale.

11:43 - Gut dietro!

Prima sorpresa di giornata la mancata doppietta di Lara Gut! O meglio, sorprende che la ticinese sia detro all'austriaca Raedler, che ha registrato una prestazione incredibile. Gut è seconda a 47 centesimi di ritardo, perde tanto nel tratto finale.

11:39 - Goggia alle spalle di Vlhova

Una Sofia Goggia molto acciaccata non spinge e taglia il traguardo a 2 centesimi dal podio virtuale. Non potevano esserci aspettative sulla bergamasca dopo la brutta caduta di ieri, è già stato un ottimo segnale vederla in pista.

11:37 - Vlhova terza, sbaglia nel finale

Tiene tanto le linee Petra Vlhova, e ciò le permette di essere leggermente in vantaggio al penultimo intermedio. Tuttavia commette un'errore nell'ultimo punto tecnico del tracciato, finisce fuori linea e perde tanta velocità. La slovacca chiude con 73 centesimi di ritardo.

11:33 - Raedler decisamente più veloce

Vantaggio enorme di Ariane Raedler rispetto a Gagnon. L'austriaca è stata 1"72 più veloce della canadese. Grande prova dell'austriaca, che punta ancora al primo podio in carriera.

11:31 - Gagnon prima al traguardo

Primo riferimento cronometrico di 1:12.73 fatto segnare dalla canadese Marie-Michelle Gagnon, che si è sempre comportata bene su questo pendio.

11:27 - L'occasione di Vlhova

Occhio a Petra Vlhova col pettorale numero 4, osservata speciale. La slovacca assapora la possibilità di portarsi in testa alla classifica generale, pochi giorni dopo essersi assicurata la coppa in slalom. Per raggiungere o superare Shiffrin le serve almeno un quarto posto.

11:20 - Tutto pronto a Zauchensee

Tutto pronto a Zauchensee: alle 11:30 il via al Super G femminile con Lara Gut grande favorita per la doppietta, ma anche buone speranze per le azzurre dopo l'incoraggiante sesto posto di Brignone ieri in discesa. Confermata al cancelletto di partenza anche Sofia Goggia, nonostante la spaventosa caduta di ieri.

11:11 - Kristoffersen guida, 5 italiani qualificati

Henrik Kristoffersen vince la prima manche dello slalom di Wengen, chiudendo con 11 centesimi di vantaggio su Manuel Feller. Foss-Solevaag terzo a 58, poi Noel, Zenhaeusern, Schwarz, Vinatzer e Yule a caccia del podio, con Razzoli e Nef a chiudere la top 10. Qualificati anche Sala, Gross e Moelgg, fuori Maurberger e Liberatore.

11:01 - Sala reagisce

Tommaso Sala fa più fatica di Gross, ma a differenza sua scia meglio nella parte finale. E va davanti al compagno di squadra per 5 centesimi, a sua volta 20esimo.

11:00 - Gross a metà

Prima parte strepitosa di Stefano Gross, col quarto tempo a metà gara, Poi sbaglia e chiude 20esimo a 1.64.

10:53 - Moelgg discreto

Manfred Moelgg paga solo mezzo secondo a metà gara, poi sbaglia e sul traguardo è staccato di 1.64. Dovrebbe farcela per la seconda, al momento è 19esimo.

10:46 - Strolz nel gruppone

Il vincitore dell'ultimo slalom, Johannes Strolz, si inserisce nel gruppo a 1.20/1.30, chiudendo 12esimo. Operazione rimonta anche per lui nella seconda? Sono partiti in 20.

10:45 - Razzoli in corsa!

Altra ottima manche di Giuliano Razzoli! L'azzurro vola in alto, rischia qualcosa prima del piano ma non perde velocità. Chiude nono a 1.01, bravo!

10:44 - Nef in top 10

Buona manche di Tanguy Nef, sempre attivo, sempre all'attacco. Chiude nono a 1.05.

10:42 - Peccato, Gstrein!

Fabio Gstrein fa un garone per trequarti di pista e all'ultimo intermedio ha il terzo tempo. Poi sbaglia e finisce a 1.39 dal leader. Ma che forma per l'austriaco!

10:40 - Zubcic rischia

Filip Zubcic scia in controllo, ma commette anche un errore e rischia di uscire per colpa di un palo che finisce sotto gli sci. Ma soprattutto rischia di non esserci nella seconda: è 15esimo, ultimo tra chi è arrivato al traguardo, a 2.66 da Kristoffersen.

10:37 - Yule bene!

Daniel Yule è nettamente il migliore tra gli ultimi atleti scesi! Lo svizzero paga 88 centesimi da Kristoffersen, subito dietro al nostro Vinatzer. Anche lui sarà in lotta per il podio.

10:35 - Jakobsen inforca

Prima uscita! Un'altra per Kristoffer Jakobsen, che dopo due podi incamera due "0". Peccato per lo svedese, che non stava sciando male.

10:32 - Gruppone dietro Vinatzer

Si sta formando un bel gruppetto di atleti a 1.20/1.30 da Kristoffersen. Anche Luca Aerni e Michael Matt in quella zona. Pinturault resta ultimo, poco dietro a Loic Meillard.

10:30 - Strasser e Ryding dietro a Vinatzer

Alex Vinatzer conserva la sua settima posizione anche dopo le ultime discese. Dave Ryding e Linus Strasser (bene fino a metà gara, poi commette un grave errore) chiudono alle spalle dell'azzurro.

10:26 - Vinatzer bene a tratti

Anche Alex Vinatzer non rischia a tutta e fa un po' di fatica soprattutto nella parte alta. Nel finale riesce a cambiare marcia e chiude a 87 centesimi da Kristoffersen, settimo.

10:25 - Pinturault fatica

Alexis Pinturault tanto lontano! Spinge poco il francese, attento a non sbagliare e il suo ritardo lievita: settimo a 1.42!

10:23 - Noel trattenuto

Dopo due uscite, Clement Noel non scia a tutta e si vede. Gestisce nella parte alta, prova a cambiare marcia in fondo ma non recupera granchè: quarto a 62 centesimi, come Zenhaeusern.

10:22 - Feller c'è!

Manuel Feller vola! L'austriaco va all'attacco, rischia dopo il muro ma si salva e chiude secondo a 11 centesimi! Ottima manche.

10:21 - Zenhaeusern terzo

Ramon Zenhaeusern rimane un po' imbrigliato sul ripido, ma si difende sul piano. Chiude terzo a 62 centesimi, sui tempi di Foss.

10:19 - Foss-Solevaag così così

Anche Sebastian Foss-Solevaag non è al meglio (pollice) e anche lui non scia al suo meglio. Un'ottima parte finale gli permette di recuperare qualcosa, ma paga comunque 58 centesimi dal leader.

10:18 - Schwarz lontano

Marco Schwarz fatica ancora in slalom e il suo ritardo sale a ogni intermedio, pur senza grossi errori. Sul traguardo paga 83 centesimi da Kristoffersen.

10:16 - Si parte!

Henrik Kristoffersen apre le danze di questo slalom. Il norvegese chiude in 51.27, senza grosse sbavature. Sarà stato anche veloce?

10:00 - Chi ha vinto su questa pista in passato?

Lo slalom di Wengen ha una grande tradizione, essendo entrato nel programma di Coppa del Mondo già nel 1967 e avendo saltato alcune edizioni solo a causa del maltempo. Su questa pista, la Männlichen/Jungfrau, hanno già vinto in passato tre partecipanti dello slalom odierno: Alexis Pinturault (nel 2014), Henrik Kristoffersen (2016 e 2017) e Clement Noel (2019 e 2020).

9:55 - Slalom, ecco la startlist dei primi

Vediamo come sono stati sorteggiati i pettorali del primo gruppo di merito dello slalom: 1 Henrik Kristoffersen, 2 Marco Schwarz, 3 Sebastian Foss-Solevaag, 4 Ramon Zenhaeusern, 5 Manuel Feller, 6 Clement Noel, 7 Alexis Pinturault.

9:42 - Goggia sarà al via del Super G

Dopo la brutta caduta di ieri, c'erano dei dubbi sulla partenza di Sofia Goggia nel Super G odierno. Ma la bergamasca ha sciolto le riserve e ha detto che ci sarà. Bene così!

9:40 - La classifica di specialità

La classifica di slalom è molto avvincente, sia per l'alta concorrenza che caratterizza ad oggi questa specialità, sia per i passaggi a vuoto di alcuni degli atleti più quotati. Al momento i leader sono Sebastian Foss-Solevaag e Kristoffer Jakobsen con 140 punti, seguiti da Clement Noel e Johannes Strolz con 100 e il nostro Giuliano Razzoli con 94.

9:35 - Gli azzurri in gara

Su 67 iscritti allo slalom, gli azzurri a partire sono sette. Questi i pettorali: 8 Alex Vinatzer, 19 Giuliano Razzoli, 23 Manfred Moelgg, 28 Stefano Gross, 29 Tommaso Sala, 33 Simon Maurberger, 39 Federico Liberatore.

9:26 - Quarto slalom stagionale

Clement Noel (Val d'Isere), Sebastian Foss-Solevaag (Madonna di Campiglio) e il sorprendente Johannes Strolz (Adelboden). A Wengen va in scena il quarto slalom della Coppa del Mondo maschile 2021/22 . Nei precedenti, hanno vinto(Val d'Isere),(Madonna di Campiglio) e il sorprendente(Adelboden).

Le gare di Zauchensee e Wengen, così come tutta la stagione dello sci alpino, sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+

9:15 - Si chiude il weekend con slalom e Super G

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti a una nuova giornata di Coppa del Mondo di sci alpino! Il programma di questa domenica 16 gennaio prevede lo slalom maschile da Wengen (manche alle 10.15 e 13.30) e il Super G femminile ad Altenmarkt-Zauchensee (alle 11.30).

Altenmarkt/Zauchensee Brignone dopo la discesa: "Mi sento bene per il Super G" 21 ORE FA