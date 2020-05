Anna Veith annuncia il ritiro: "Testa e cuore mi dicono di fare qualcosa di nuovo"

La campionessa austriaca, 31 anni il 18 giugno, lascia le gare agonistiche dopo tante vittorie e moltissimi infortuni. "Non avrei mai potuto immaginare che lo sci mi avrebbe insegnato così tanto", ha scritto sui social l'ex signorina Fenninger.

La notizia era nell'aria da tempo e oggi è diventata ufficiale: Anna Fenninger, dal 16 aprile 2016 Anna Veith per il matrimonio con l'ex snowboarder Manuel Veith, ha annunciato il ritiro dallo sci agonistico. L'austriaca, 31 anni il prossimo 18 giugno, appende scarponi e sci al chiodo dopo una carriera ricca di successi ma costellata, purtroppo, da vari infortuni, il più grave quello al ginocchio destro in allenamento il 21 ottobre 2015 a Soelden che divenne o spartiacque della sua carriera.

Sono pronta per il prossimo capitolo. Il mio cuore e la mia testa mi dicono che è ora di fare qualcosa di nuovo. E così ho deciso di ritirarmi dalle gare sugli sci

Così inizia il suo messaggio diffuso sui social network, poi prosegue: "Sciare è tutta la mia vita. Mi ha reso quella che sono oggi e sarò sempre un’appassionata di questo sport. Sono così grata per le opportunità che ho avuto negli ultimi quindici anni, sono riuscito a realizzare i miei sogni d’infanzia e molto altro. Non avrei mai potuto immaginare che lo sci mi avrebbe insegnato così tanto. Non si tratta solo di vincere o perdere, ma di costruire ed essere una squadra. Credo davvero che questo sia ciò che ti porta in vetta".

E poi la chiosa con un ringraziamento per chi ha condiviso con lei questa avventura: "Ringrazio chi mi è stato vicino anche quando non ho vinto. Mi sono fatta amicizie per tutta la vita e guarderò sempre indietro alle mie esperienze con un sorriso enorme. Ora, non vedo l’ora di vedere cosa mi riserva il futuro".

Il palmarès di Anna Veith

1 oro olimpico (Super-G Sochi 2014)

2 argenti olimpici (Gigante Sochi 2014, Super-G PyeongChang 2018)

3 ori mondiali (Combinata Garmisch 2011, Super-G e Gigante Beaver Creek 2015)

2 argenti mondiali (Team Event Garmisch 2011, Discesa Beaver Creek 2015)

1 bronzo mondiale (Gigante Schladming 2013)

2 Coppe del Mondo generali (2013/14, 2014/15)

2 Coppe del Mondo gigante (2013/14, 2014/15)

15 vittorie in Coppa del Mondo (11 Giganti, 3 Super-G, 1 Combinata)

46 podi (19 secondi posti, 12 terzi posti) in 251 gare

