Missione numero 1: compiuta. Sulle nevi di Are, Petra Vlhova vince il primo dei due slalom in programma e torna in testa alla classifica generale, completando il controsorpasso a Lara Gut-Behrami. Impeccabile nella prima manche col pettorale numero 1, la slovacca gestisce alla grande nella seconda discesa, rinviando ancora una volta i sogni di gloria di una magnifica Katharina Liensberger. L'austriaca è di nuovo seconda, dopo una gara sempre al limite e condita da un paio di miracoli per restare nel tracciato. Terza Mikaela Shiffrin (al podio numero 103 in carriera), pure lei fenomenale a recuperare da un errore salvandosi su uno sci solo. Le magnifiche tre dei pali stretti sono ancora loro.

Vlhova vince il primo slalom di Are e torna in vetta

La top 10 dello slalom di Are

Åre Vlhova vola nella prima manche, Curtoni 11esima 4 ORE FA

1. Petra VLHOVA (SVK) - 1:45.16 2. Katharina LIENSBERGER (AUT) - +0.20 3. Mikaela SHIFFRIN (USA) - +0.64 4. Wendy HOLDENER (SUI) - +0.68 5. Lena DUERR (GER) - +1.67 6. Franziska GRITSCH (AUT) - +1.80 7. Ana BUCIK (SLO) - +1.91 7. Michelle GISIN (SUI) - +1.91 9. Paula MOLTZAN (USA) - +2.23 10. Kristin LYSDAHL (NOR) - +2.39

Giù dal podio per un amen è Wendy Holdener. La svizzera è perfetta nella seconda discesa, ma non basta. Comunque meglio della compagna di squadra Michelle Gisin, settima, e apparsa con la batteria della riserva evidentemente accesa. Dietro le prime quattro si apre una voragine, chiusa dal tandem Lena Duerr-Franziska Gritsch. Su una pista che come previsto si è rovinata in fretta, vanno segnalate le grandi rimonte di Ali Nullmeyer e Elsa Fermbaeck, rispettivamente 12esima e 14esima dopo aver chiuso agli ultimi due posti utili alla qualifica la prima manche. Non c'è l'Italia nella classifica finale: le uniche due azzurre al via erano Irene Curtoni e Martina Peterlini, che escono entrambe nella seconda discesa.

CHI VINCE LA COPPA DEL MONDO FEMMINILE 2020/21? Marta Bassino Petra Vlhova Mikaela Shiffrin Michelle Gisin Lara Gut-Behrami

Petra Vlhova agguanta la vittoria numero 20 in Coppa del Mondo e la sesta stagionale. La quarta in slalom dopo la doppietta di Levi a novembre e il sigillo di Zagabria a inizio anno. Cento punti che le permettono di consolidare anche la vetta nella classifica di specialità, dove ora vanta 85 punti su Shiffrin e 90 su Liensberger a due prove dal termine. Nella generale, il margine su Lara Gut è di 64 punti, ma il secondo slalom di Are, in programma sabato, è un'occasione d'oro per mettere altra luce tra lei e la svizzera prima delle finali di Lenzerheide della prossima settimana.

Rivivi la seconda manche (contenuto premium)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Sci alpino Are | Slalom donne (2a manche) 00:00:00 Replica

Åre Assolo di Vlhova nella prima manche dello slalom 4 ORE FA