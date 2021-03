Clamoroso ad Are! Nella prima manche del secondo slalom sul pendio svedese Mikaela Shiffrin guida la classifica, ma a far notizia è l’incredibile errore dopo poche porte di Petra Vlhova. La slovacca ha chiuso ventisettesima a quasi tre secondi (+2.95) dalla statunitense e ora è obbligata ad una rimonta incredibile per guadagnare il maggior numero di punti in chiave classifica generale e di specialità.

Che errore di Vlhova!

Una prima manche che si è messa malissimo per Vlhova, visto che le sue due principali rivali nella classifica di slalom sono prima e seconda. Infatti Shiffrin comanda con 19 centesimi sull’austriaca Katharina Liensberger, con un duello per la vittoria davvero avvincente.

Terzo posto per la tedesca Lena Duerr (+0.68), che ha preceduto la svizzera Wendy Holdener (+0.92) e l’americana Paula Moltzan (+1.46). Sesta la norvegese Kristin Lysdahl (+1.50) davanti alla norvegese Kristina Riis-Johannessen (+1.56) e alla svizzera Michelle Gisin (+1.68), in grande calo fisico e mentale in quest’ultima parte di stagione. Completano la Top-10 la ceca Martina Dubovska (+2.00) e la svedese Sara Hector (+2.02).

Prima manche da dimenticare per le uniche due azzurre in gara. Irene Curtoni ha chiuso a 2.29 da Shiffrin, mentre addirittura oltre i tre secondi il ritardo di Martina Peterlini (+3.39), che non è riuscita ad entrare nemmeno tra le 30.

