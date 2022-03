Penultima tappa di Coppa del Mondo 2021/2022 per lo sci alpino femminile prima delle Finali, in programma la settimana successiva. Ad aprire il weekend di Åre il gigante femminile, dove molte atlete possono puntare alla vittoria. Tra queste anche l'azzurra Federica Brignone, che nella località svedese ha conquistato in plurime occasioni il podio, senza mai salire sul gradino più alto. La vice-campionessa olimpica in carica, prima a scendere, è in gran forma dopo il secondo posto di Lenzerheide , arriverà il primo successo della stagione in questa specialità? Chi avrà la meglio in ottica coppetta tra Sara Hector e Tessa Worley? Mikaela Shiffrin tornerà a trionfare? Lo scopriremo a partire dalle ore 15:00, seconda manche alle 18:00.