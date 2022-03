Marta Bassino si riscatta prontamente dopo la caduta di Lenzerheide e conquista un prezioso entrando nella top3 per la terza volta in stagione tra i pali larghi, dopo aver vinto dodici mesi fa la Coppa di specialità. dopo la caduta di Lenzerheide e conquista un prezioso secondo posto nello slalom gigante di Are , valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021-2022. La 26enne di Borgo San Dalmazzo si è dovuta arrendere solamente ad una scatenata Petra Vlhova , capace di imporsi con ampio margine sul resto della concorrenza. Grazie al risultato odierno, la cuneese classe 1996 ha raggiunto quota venti podi in carriera nel circuito maggiore (è la quinta sciatrice italiana a centrare quest’obiettivo), dopo aver vinto dodici mesi fa la Coppa di specialità.

Åre Vlhova domina il gigante con una seconda manche magistrale UN' ORA FA

E’ stata una gara tostissima, visti i miei precedenti della stagione. Nella prima manche ho avuto rispetto della pista e sapevo che Vlhova aveva una marcia in più rispetto alle altre nonostante l’errore commesso“, racconta Bassino ai microfoni della FISI. “Nella seconda sapevo che la pista era rovinata, si trattava solamente di tenere duro piuttosto che pensare a sciare bene per fare le cose precise, così ho attaccato a tutta per tirare fuori la grinta. Complimenti alla vincitrice che è stata bravissima. Io sono molto felice, è una bella carica per le finali di settimana prossima in Francia”, conclude l’azzurra.

