Sci Alpino

Coppa del Mondo - Marta Bassino di nuovo sul podio in gigante! Rivivi il 2° posto

ÅRE - Ventesimo podio in carriera per Marta Bassino, che si riscatta definitivamente in gigante dopo le cadute delle Olimpiadi e di Lenzerheride. Nonostante i visibili solchi sulla pista, la 25enne azzurra difende la seconda posizione su Shiffrin.

00:01:46, 11/03/2022 A 18:20