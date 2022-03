Petra Vlhova. La slovacca, costretta ad una rimonta insperata per poter sognare di difendere la Penultima tappa di Coppa del Mondo di sci alpino che si apre sotto il segno di. La slovacca, costretta ad una rimonta insperata per poter sognare di difendere la sfera di cristallo nei confronti di Shiffrin, è in testa in una prima metà di gara che fa una discreta selezione, dato che dalla settima posizione in giù le atlete pagano già oltre il secondo di ritardo al termine di un tracciato lungo, stancante e pieno di segni già dai pettorali in doppia cifra.

Prima manche a due facce per l'Italia: immediata l'amarezza per Federica Brignone, prima ad aprire il cancelletto, ma sorpresa sulla trappola del dosso finale e sbalzata fuori alla penultima porta; delusione che però dura pochi minuti, grazie al ritorno in auge di Marta Bassino, virtualmente seconda a soli tre centesimi di distacco dalla leader Vlhova. La cuneese può tornare all'assalto del gradino più alto del podio dopo le cocenti delusioni di Pechino 2022 e Lenzerheide, in cui si è stesa per terra. Ma deve stare attenta a guardarsi dietro dal pettorale rosso Sara Hector, terza a 29 centesimi.

La manche di Petra Vhlova è viziata da un errore nell'ultimo settore, senza il quale avrebbe potuto fare il vuoto. Anche la vincitrice della Coppa del Mondo dello scorso anno ha dovuto rallentare nelle ultime porte, perdendo tanta velocità e tanto credito di vantaggio rispetto a Bassino, fino a quel momento in testa. Prima del settore finale, la slovacca aveva raccolto oltre otto decimi di vantaggio, unica a trovare il ritmo perfetto.

Non più di sette atlete ancora in lotta per il podio nella seconda manche. Sara Hector è l'unica capace di rimanere sui tempi di Vlhova nella parte centrale del tracciato, ma non sfrutta la porta lasciata aperta dalla slovacca nell'ultimo settore, piazzandosi provvisoriamente terza, ma comunque molto vicina. Solide manche di Michelle Gisin e Tessa Worley (che si gioca la coppa di specialità contro la padrona di casa), rispettivamente quinta e sesta attorno ai sei decimi di ritardo. Poco più indietro Mikaela Shiffrin. Resta il rimpianto di non vedere Federica Brignone: per quel po' che si era visto prima della caduta, l'impressione è che fosse tranquillamente dentro a questo gruppo.

Norvegia e Austria a chiudere la top-10, ma tutte sopra al secondo di distacco. Probabilmente solo Mowinckel resta in corsa per il podio (7ª a +1.04). Da vedere se Stjernesund riuscirà a confermarsi in seconda manche, mentre le austriache Truppe e Haaser pagano attorno al secondo e mezzo. Classifica spaccata dopo l'undicesima posizione di Frasse Sombet (+1.77), con tutte le atlete staccate di oltre due secondi.

l'unica altra italiana a qualificarsi insieme a Marta Bassino è Karoline Pichler, 30ª con un ritardo di quasi quattro secondi e mezzo. Assenti Sofia Goggia ed Elena Curtoni,, 30ª con un ritardo di quasi quattro secondi e mezzo.

