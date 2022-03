Sci Alpino

Federica Brignone a pesca sul lago ghiacciato di Are: "2022, seconda miglior stagione in carriera"

COPPA DEL MONDO - Federica Brignone si prepara al Gigante di Are pescando sul ghiaccio svedese. Il suo primo podio a Are risale a 10 anni fa e ora guarda alla stagione 2022: "La seconda miglior stagione della mia carriera, me la sono goduta e sono tornata ad allenarmi a tutta".

00:04:16, 24 minuti fa