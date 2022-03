Sci Alpino

Liensberger incredula: torna a vincere nello slalom di Åre, Duerr sbaglia anche in seconda manche

ÅRE - Katharina Liensberger torna al successo dopo una stagione travagliata, e lo fa in rimonta nella località che le ha regalato la prima gioia in Coppa del Mondo. L'austriaca non ci crede ancora, dopo che la leader della prima manche Lena Duerr sbaglia ancora.

00:01:11, un' ora fa