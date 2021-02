Una gara così bella in gigante, se si esclude per ovvie ragioni emozionali quella dei Mondiali di Cortina, è difficile ricordarla al maschile. E' una gara pazza, in cui succede di tutto e in cui il vincitore morale è Alexis Pinturault che era terzo e chiude quarto, ma conducendo una seconda mance magistrale dopo aver perso un bastoncino a un quarto di gara.