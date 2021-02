Qualcosa è evidentemente cambiato nella testa di Mathieu Faivre dopo l'oro mondiale in parallelo. Fin lì, la stagione del francese era stata piuttosto anonima. Dopo, da primo della classe di gigante. Oro iridato anche tra le porte larghe, secondo nella prima gara a Bansko e ora di nuovo vincitore in Coppa del Mondo in questa assolata domenica bulgara. Il francese strapazza la concorrenza sulla Banderica e impressiona soprattutto la maniera in cui affronta la seconda manche. Forte di un vantaggio rassicurante, il classe '91 non si risparmia. Il risultato è un successo con più di sette decimi su signori della specialità come Marco Odermatt e Alexis Pinturault, con lui sul podio.