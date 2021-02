Sono bastate quattro gare a Filippo Della Vite per raccogliere i primi punti della carriera nella Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile. Il talentuoso diciannovenne azzurro ha disputato quest’oggi una grande prova, qualificandosi per la seconda manche e poi recuperando la bellezza di 12 posizioni, che gli hanno consentito di chiudere il gigante di Bansko a ridosso della top15, in 16ma piazza. Il giovane sciatore nostrano ha fatto segnare addirittura il secondo miglior tempo assoluto nella seconda run, alle spalle del solo Stefan Hadalin.