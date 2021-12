Sci Alpino

Beaver Creek, Bailet rischia grosso: cade e decolla sulle reti

Beaver Creek - SuperG sfortunato per Matthieu Bailet, che però ha la fortuna di non farsi male: tocca le neve con lo scarpone, cade e viene catapultato in aria contro le reti di contenimento, ma va via con le sue gambe.

00:01:32, 44 minuti fa