Sci Alpino

Beaver Creek, Beffa per Monsen: cade nel finale e salta l'ultima porta da sdraiato

Beaver Creek - Clamorosa caduta in SuperG per Felix Monsen, che si giocava la top 10, ma si sbilancia in vista del traguardo e si stende, saltando l'ultima porta e tagiando la linea da sdraiato.

00:01:50, 22 minuti fa