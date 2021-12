La discesa maschile di Beaver Creek on demand

19:45 - Che spettacolo Kilde!

Superlativo Aleksander Aamodt Kilde! Stacca Mayer di 66 centesimi con un finale pazzesco. Difficilmente qualcuno riuscirà a stargli dietro, il norvegese ha messo l'ipoteca sulla seconda vittoria in 24 ore.

19:43 - Brivido Bailet!

Matthieu Bailet perde l'equilibrio sul penultimo salto, cade ma si rialza prodigiosamente, riuscendo a rimanere in pista e tagliare il traguardo a +1.66 da Mayer. Il francese stava lottando per un buon piazzamento.

19:41 - Odermatt alle spalle di Innerhofer

Paradossalmente la gara più brutta di Marco Odermatt in questo inizio di stagione. Qualche uscita di linea nel tratto centrale, poi si scatena nel finale facendo segnare il miglior ultimo intermedio. Il leader della generale è provvisoriamente nono a quasi un secondo di distacco dal leader. Che è comunque un buon andare per uno che non è un puro specialista della discesa.

19:39 - Innerhofer ottavo

Bella reazione anche di Christof Innerhofer tra gli azzurri, è ottavo per ora a +0.89 da Mayer. Peccato solo per un piccolo sbilanciamento nel tratto conclusivo che gli ha fatto perdere velocità, altrimenti sarebbe potuto rimanere più vicino.

19:37 - Restano invariate le prime posizioni

Scesi i primi 15, non cambia nulla nelle zone alte della classifica. Quello che si è "avvicinato" di più è stato Andreas Sander, 10° a +1.22. Ora tocca a Innerhofer.

19:20 - Terzo Paris!

Reazione di Dominik Paris dopo due giorni difficili! L'azzurro è più veloce di Mayer sul piano, poi lascia troppo nel tratto più "tecnico", ma recupera nel finale e strappa il terzo posto, per un solo centesimo davanti a Cochran-Siegle. Ora incrociamo le dita.

19:16 - Quinto Kriechmayr

Attardato il campione del mondo in carica Vincent Kriechmayr, che affronta troppo lento il ripido e finisce troppo largo in alcuni punti. È quinto a 70 centesimi di ritardo, uno in più del connazionale Hemetsberger, sceso prima di lui.

19:11 - Garone di Mayer

Gran prova di Matthias Mayer, che accumula un vantaggio importante da Feuz e si difende nel finale: l'austriaco è in testa per 35 centesimi.

19:09 - Non male Cater

Martin Cater ha tenuto testa a Feuz per gran parte del tracciato (ma Feuz ha lasciato molto nella parte alta), poi taglia il traguardo con un ritardo di mezzo secondo, in terza posizione.

19:05 - Feuz in testa, ma...

Feuz paga tantissimo nella parte alta e inforca col braccio sul cambio di direzione, ma molla gli sci sul ripido che chiude provvisoriamente in testa col tempo di 1:40.64, 23 centesimi meglio di Cochran-Siegle.

19:04 - Cochran-Siegle nettamente più veloce

Buon tempo di Cochran-Siegle che arriva al traguardo con 63 centesimi di vantaggio da Clarey. L'unica cosa che può rammaricare lo statunitense è una sbavatura nella parte alta.

19:02 - Clarey al traguardo

1:41.50 è il crono di Johan Clarey, che è arrivato secondo nella discesa del 2019, l'ultima volta che si è gareggiato qui. Anche oggi c'è il sole e la visibilità è perfetta.

18:58 - La startlist

Pochissimi minuti e Johan Clarey darà il via alla discesa libera. Poi sarà il momento di Cochran-Siegle, Beat Feuz, Martin Cater e Matthias Mayer (vincitore della prima discesa stagionale a Lake Louise e col pettorale di leader della classifica di specialità). Occhio col 7 a Kriechmayr, Max Franz col 13 (veloce in prova) Odermatt col 17 e Kilde col 19. Paris invece scende per nono.

18:55 - Gli azzurri devono battere un colpo

Per l'Italia l'ultimo podio, in discesa, risale al 2013 con Peter Fill, anche se Dominik Paris è arrivato terzo in Super G nel 2018 e Christof Innerhofer ha vinto nel 2012. Paris e compagni devono riscattare un inizio di fine settimana molto complicato, con una sola top-10 (Mattia Casse) in due gare.

18:52 - I precedenti in discesa

In discesa Beaver Creek è "colonia" di Beat Feuz: qui il detentore della coppa di specialità ha vinto le ultime due volte ed è arrivato secondo in altrettante occasioni. Dal 2013 al 2017 invece ha sempre vinto un norvegese (Svindal o Jansrud, che oggi non scende dopo la brutta caduta di ieri), chissà che non possa arrivare il bis di Kilde. L'ultima vittoria dell'Italia è di Innerhofer (2012).

18:48 - Cosa è successo al maschile negli ultimi giorni?

Sono stati Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde i vincitori dei Super G disputati a Beaver Creek negli ultimi due giorni. Il 24enne elvetico, leader della classifica generale , si è reso protagonista assoluto della prima metà della tappa in Colorado prima con una vittoria per distacco, poi con un secondo posto a tre centesimi dal norvegese, alla terza gara nel circuito maggiore dopo l'infortunio al crociato.

18:44 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

18:40 - Al via la discesa maschile

sci alpino sta per cominciare. Alle 19:00 scatta la discesa maschile a Beaver Creek (Stati Uniti), a seguire alle 20:30 ci spostiamo a Lake Louise (Canada) per la seconda discesa femminile, dopo il Buonasera amici di Eurosport! Un'altra serata all'insegna dellosta per cominciare. Alle 19:00 scatta la(Stati Uniti), a seguire alle 20:30 ci spostiamo a, dopo il trionfo di ieri di Sofia Goggia

