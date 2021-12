Il superG maschile di Beaver Creek on demand

19:56 - Kriechmayr secondo

È già doppietta austriaca con Vincent Kriechmayr alle spalle di Mayer di 24 centesimi. Parziali molto simili fino all'ultimo settore, dove Mayer ha fatto la differenza rispetto al connazionale.

19:54 - Allegre molto in ritardo

Allegre è il primo francese ad arrivare fino al traguardo, ma paga quasi un secondo e mezzo da Mayer. Troppi errori nella parte alta.

19:52 - Mayer è il primo a tagliare il traguardo

Matthias Mayer arriva al traguardo dopo che i primi due sono usciti. 1:09.39 il tempo dell'austriaco in un tracciato molto tecnico e spettacolare.

19:49 - Ritirato anche Paris!

Purtroppo finisce fuori pista anche Dominik Paris. Anche lui sbaglia traiettoria e inforca su una porta. Un ritiro che non ci voleva.

19:45 - Fuori Bailet

Finisce subito fuori pista Matthieu Bailet, che sbaglia linea e si inclina troppo nelle primissime porte. Fortunatamente nessuna conseguenza per il francese.

19:43 - La startlist

Matthieu Bailet è il primo a scendere, poi sarà il momento di Dominik Paris. Tra i favoriti pettorale numero 3 per Matthias Mayer, 5 per il campione del mondo Kriechmayr, 7 per Odermatt, 15 per Kilde.

19:39 - Sfida Odermatt-Mayer per il pettorale rosso

Sfida nella sfida per due tra i favoriti della gara di stasera. Marco Odermatt qui ha vinto la sua prima gara in carriera in Coppa del Mondo due anni fa (ultimo precedente in SuperG), nella stessa in cui Matthias Mayer è arrivato terzo. I due sono separati da 50 punti nella classifica generale.

19:32 - Gli azzurri ci riprovano

L'Italia va ancora alla ricerca del primo podio stagionale nello sci alpino. Dominik Paris, 8° e migliore degli italiani nella discesa di Lake Louise, ha dichiarato di non aver dato il 100% a causa della scarsa visibilità e che ci avrebbe riprovato nel superG che alla fine è stato rinviato ad oggi. Stavolta c'è il sole e Domme partirà col pettorale 2, ma ci sono anche Mattia Casse (6) e Christof Innerhofer (8) in corsa per un buon piazzamento.

Le gare di Beaver Creek e tutta la stagione dello sci alpino sono visibili in diretta sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+ , con la possibilità di avere due canali differenti: uno con la telecronaca in italiano e l'altro con tutta la gara ma con ambient sound. Inoltre, tutti i lunedì sera su www.eurosport.it riparte l'appuntamento con Poligono 360, la rubrica in cui Dario Puppo e Massimiliano Ambesi parlano del meglio e del peggio della stagione invernale, con un occhio di riguardo alle Olimpiadi di Pechino 2022.

19:25 - Tra pochi minuti via al superG maschile

Coppa del Mondo di sci alpino in Nordamerica. Si parte con recupero del superG maschile Buonasera a tutti, amici di Eurosport! Siamo a Beaver Creek dove, alle 19:45, prende il via un lungo fine settimana dedicato allain Nordamerica. Si parte con recupero del superG maschile che non si è potuto disputare la scorsa settimana a Lake Louise.

