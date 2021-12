Il Super G maschile di Beaver Creek on demand

19:02 - Mayer quarto

Anche Matthias Mayer ha sofferto la tracciatura quasi da gigante, pagando 92 centesimi da Kilde. È fuori dalla zona podio.

19:00 - Brutta gara di Paris

Gara da buttare per Dominik Paris, settimo e distante più di due secondi da Kilde. Sicuramente la tracciatura lo ha svantaggiato.

18:58 - Odermatt alle spalle di Kilde!

Ancora una gran gara di Marco Odermatt, ma stavolta 3 soli centesimi gli impediscono di passare in testa. Il pettorale rosso aveva un vantaggio di oltre tre decimi, ma lo perde tutto nella seconda metà.

18:56 - Kilde passa in testa!

Gran discesa di Aleksander Aamodt Kilde, che si porta in testa al Super G con il miglior tempo in tutti i settori. Il norvegese batte Ganong per 37 centesimi.

18:54 - Kriechmayr secondo

Troppe sbavature di Vincent Kriechmayr nella seconda metà del tracciato. L'austriaco finisce dietro a Ganong di oltre mezzo secondo.

18:52 - Anche Gino Caviezel a più di un secondo

Anche Gino Caviezel perde oltre un secondo da Ganong, ed è secondo provvisorio. Ora è il momento di Kriechmayr.

18:50 - Sejersted molto lontano

Adrian Sejersted chiude ad 1"26 da Ganong, difficilmente entrerà tra i migliori dieci.

18:48 - Il primo crono è di Ganong

Travis Ganong arriva al traguardo con 1:10.63.

18:46 - Fuori Baumann

Esce subito il primo partente di questo Super G, come accaduto ieri. Romed Baumann si fa fregare nello stesso dosso di ieri, che ha una tracciatura molto differente ma non è da sottovalutare. Tracciato molto spigoloso nella parte alta.

18:40 - Paris deve riscattarsi, Casse ci crede

Più ombre che luci per l'Italia nella gara di ieri. Mattia Casse il migliore con un nono posto che gli vale l'ingresso tra i migliori dieci in questa specialità. Oltre a lui soltanto Matteo Marsaglia è andato apunti (27°), fuori dai trenta Innerhofer e gli altri. Dominik Paris invece è uscito di scena a metà della sua prova, oggi vorrà riscattare questo ritiro pesante.

18:37 - La startlist

Stavolta si parte con Romed Baumann col numero uno, seguito da Travis Ganong, Adrian Sejersted e Gino Caviezel. I big dal numero 5 con Vincent Kriechmayr, Aleksander Aamodt Kilde, Marco Odermatt, Dominik Paris e Matthias Mayer. Attenzione ad Alexis Pinturault col numero 15, la tracciatura oggi parla francese.

18:33 - Odermatt riuscirà a fare il bis?

Nel Super G di ieri Marco Odermatt ha letteralmente dominato, lasciando le briciole del secondo posto a Matthias Mayer e del terzo gradino del podio ad un sorprendente Broderick Thompson. Oggi il tracciato favorirà ancora il leader della classifica generale?

18:29 - La Coppa del Mondo di sci alpino su Eurosport e Discovery+

18:25 - A breve il secondo Super G maschile

Buonasera a tutti amici di Eurosport e ben ritrovati a Beaver Creek per il secondo Super G maschile in due giorni della Coppa del Mondo di sci alpino. Si parte alle 18:45.

