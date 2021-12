Marco Odermatt realizza un'altra delle sue magie in questa stagione di Matthias Mayer deve accontentarsi del secondo posto a ben 78 centesimi di distacco, seguito a sorpresa dal canadese Broderick Thompson. Tra gli azzurri sorride solamente Mattia Casse, che entra in top-10 alla prima gara dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori un'intera stagione, mentre Dominik Paris esce di pista. Gara caratterizzata da diversi ritiri tra i big. in questa stagione di Coppa del Mondo di sci alpino . In un superG di Beaver Creek molto tecnico e spettacolare l'elvetico fa un altro sport e rifila distacchi enormi ai diretti rivali.deve accontentarsi del secondo posto a ben 78 centesimi di distacco, seguito a sorpresa dal canadese Broderick Thompson. Tra gli azzurri sorride solamentealla prima gara dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori un'intera stagione, mentredi pista. Gara caratterizzata da diversi ritiri tra i big.

Odermatt mostruoso in SuperG: domina a Beaver Creek

è Marco Odermatt l'uomo da battere per la sfera di cristallo, autore di una prova pressoché perfetta. Il 24enne elvetico vince per la seconda volta in questa stagione, dopo il Matthias Mayer, oggi diretto avversario di Odermatt in ottica generale, è anche il primo a farne le spese, perdendo la leadership che si era guadagnato da inizio gara, incassando addirittura 78 centesimi. Un'enormità, per quello a cui siamo abituati ultimamente in superG. Due anni fa a Beaver Creek aveva vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo, stavolta al primo superG della stagione arriva la consacrazione definitiva:, autore di una prova pressoché perfetta. Il 24enne elvetico vince per la seconda volta in questa stagione, dopo il gigante d'apertura di Sölden , e allunga in classifica generale., oggi diretto avversario di Odermatt in ottica generale, è anche il primo a farne le spese, perdendo la leadership che si era guadagnato da inizio gara, incassando addirittura 78 centesimi. Un'enormità, per quello a cui siamo abituati ultimamente in superG.

Sembrava realizzarsi il sogno del primo podio in Coppa del Mondo di Andreas Sander, staccato di 98 centesimi. Invece a rovinargli le feste a più di metà gara ci pensa il canadese "indipendente" Broderick Thompson, che brucia il tedesco di 3 centesimi e conquista un insperato terzo posto. Non vedevamo un canadese sul podio da quattro stagioni, ai tempi di Eric Guay. E pensare che fino all'ultimo settore Thompson si trovava in ritardo di soltanto mezzo secondo, in piena lotta per il piazzamento d'onore.

Tutti gli altri terminano ad oltre un secondo da Odermatt, a partire dal campione iridato Vincent Kriechmayr (5° a +1.02). Punti pesanti anche per Alexis Pinturault, che con il suo sesto posto si riscatta dalle recenti delusioni. A seguire Sejersted, il migliore dei norvegesi (7° a +1.14) e Justin Murisier.

Può sorridere a metà anche l'Italia con il nono posto di Mattia Casse, che dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori una stagione intera riesce a strappare un nono posto di fondamentale importanza per il proprio morale. L'azzurro è addirittura uno dei più veloci nel settore finale, dove molti hanno pagato tanto.

In una gara caratterizzata da molti ritiri tra i migliori, purtroppo ne fa le spese anche la nazionale tricolore con l'uscita di scena di Dominik Paris, e questo rappresenta l'altra faccia della medaglia dell'Italia. In tanti sbagliano sul dosso nel tratto centrale, autentica trappola di questo tracciato che Odermatt e pochissimi altri hanno saputo disinnescare bene, anche big del calibro di Romed Baumann e Aleksander Aamodt Kilde. Gara da dimenticare anche per Christof Innerhofer, che sbaglia proprio su quel punto perdendo secondi preziosi e terminando a ridosso della trentesima posizione.

