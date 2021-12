Aleksander Aamodt Kilde, trionfante a Beaver Creek per la seconda volta in 24 ore dopo il l'Italia rimane piacevolmente sorpresa per la reazione corale dei propri atleti in discesa libera, dopo le due precedenti prestazioni negative in Matteo Marsaglia, che conquista il suo migliore risultato in carriera in questa specialità, quarto a poco meno di due decimi dal podio. Buona reazione anche di Dominik Paris, che resetta le brutte prestazioni in Super G e termina quinto a tre centesimi dal connazionale. Gara dominata dal norvegese, che rifila 66 centesimi a Matthias Mayer (ancora leader della discesa) e più di un secondo a Beat Feuz. Se tutto il mondo è a bocca aperta per, trionfante aper la seconda volta in 24 ore dopo il Super G di ieri (e alla quarta gara dall'infortunio al crociato),per la reazione corale dei propri atleti in discesa libera, dopo le due precedenti prestazioni negative in Coppa del Mondo di sci alpino . In particolare per, quarto a poco meno di due decimi dal podio. Buona reazione anche di, che resetta le brutte prestazioni in Super G e termina quinto a tre centesimi dal connazionale. Gara dominata dal norvegese, che rifila 66 centesimi a Matthias Mayer (ancora leader della discesa) e più di un secondo a Beat Feuz.

Kilde fa doppietta! Successo anche in discesa, rivivi la gara

Ad

Marsaglia e Paris: l'Italia reagisce

Beaver Creek, CO Kilde fa doppietta! Successo anche in discesa, rivivi la gara UN' ORA FA

Gli azzurri dovevano battere un colpo in discesa dopo due complicatissimi Super G, in particolare il secondo. E la reazione è subito evidente quando scende Dominik Paris. Il "rocker delle nevi" torna ad aggredire la pista come sa fare, soprattutto nel piano iniziale e nel tratto conclusivo più congeniali a lui, entrando in zona podio. Poi la prova superlativa di Kilde e l'exploit di Marsaglia lo fanno scalare fino al quinto posto, comunque il miglior risultato stagionale.

Partito col pettorale 28 Matteo Marsaglia, che ha caratteristiche ben diverse da Paris, vola sul ripido addirittura guadagnando dove sembrava impossibile guadagnare dal vincitore norvegese e sognando qualcosa di grande. Dai soli 11 centesimi di ritardo a metà gara passa ad un passivo troppo alto per sognare il podio ma abbastanza da battere il connazionale, distante 1"20 da Kilde e quasi due decimi dal terzo posto.

Non male anche Christof Innerhofer, 14° a tre decimi dai compagni di squadra. Sì, l'Italia ha battuto un colpo, l'ottimismo in casa azzurri è tornato.

Che Marsaglia! Quarto e miglior azzurro in discesa, rivivi la sua gara

Kilde serve il bis

Se la prima e la seconda gara dopo l'infortunio servivano giusto per riprenderci il piede, al terzo e al quarto tentativo non perdona: Aleksander Kilde concede il bis a Beaver Creek in due giorni, prima in Super G e stavolta in discesa. Gara perfetta e dominio totale del vincitore della sfera di cristallo nel 2019/2020, che surclassa il leader di specialità Matthias Mayer, distante 66 centesimi. Il terzo gradino del podio va a Beat Feuz, colui che per due anni aveva arrestato il recente dominio norvegese in discesa libera nella località statunitense, ma stavolta commette un grosso errore andando in rotazione dopo aver "inforcato" una porta col braccio. Dopo Svindal e Jansrud, Kilde è il terzo norvegese diverso a vincere nelle ultime sette edizioni. Se va così forte anche domani, potrebbe riaprire il ciclo.

Feuz, che rischio! Inforca la porta con la testa, ma si salva

1. A.A. KILDE (NOR) 1:39.63 2. M. MAYER (AUT) +0.66 3. B. FEUZ (SUI) +1.01 4. M. MARSAGLIA (ITA) +1.20 5. D. PARIS (ITA) +1.23 6. R. COCHRAN-SIEGLE (USA) +1.24 7. N. HINTERMANN (SUI) +1.28 8. D. HEMETSBERGER (AUT) +1.35 9. V. KRIECHMAYR (AUT) +1.36 10. A.S. SEJERSTED (NOR) +1.48

Beaver Creek, CO Che Marsaglia! Quarto e miglior azzurro in discesa, rivivi la sua gara UN' ORA FA