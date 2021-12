Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: Odermatt ancora sul podio in Super G, ma beffato da Kilde

BEAVER CREEK - Marco Odermatt sfiora la terza vittoria consecutiva in Super G sulla Birds of Prey. L'elvetico è il più veloce nella prima metà del tracciato, quella più tecnica, poi perde tutto nel tratto finale e battuto da Kilde per soli tre centesimi. Il 24enne svizzero allunga comunque in classifica generale.

00:01:49, un' ora fa