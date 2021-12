Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo - Kilde batte un colpo! Trionfo in Super G, rivivi la gara

BEAVER CREEK - Aleksander Aamodt Kilde si impone nel secondo Super G sulla "Birds of Prey", vincendo davanti a Odermatt e Ganong. Settima vittoria per lui in Coppa del Mondo.

00:01:27, un' ora fa