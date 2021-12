Beaver Creek sulla classica "Birds of Prey": oggi, giovedì 2 dicembre alle 19.45 ora italiana, si disputa la prima gara stagionale di questa disciplina. Sono otto gli italiani in gara e hanno pescato questi pettorali: 2 Dominik Paris, 6 Mattia Casse, 8 Christof Innerhofer, 31 Riccardo Tonetti, 32 Guglielmo Bosca, 43 Emanuele Buzzi, 55 Matteo Marsaglia e 60 per il debuttante Nicolò Molteni. Lake Louise è ormai alle spalle per quanto riguarda gli uomini, ma il Nord America resta protagonista della Coppa del Mondo di sci alpino 2021/22 . E se in Canada il maltempo ha portato all'annullamento del Super G , il recupero va in scena già asulla classica "Birds of Prey": oggi, giovedì 2 dicembre alle 19.45 ora italiana, si disputa la prima gara stagionale di questa disciplina. Sono otto gli italiani in gara e hanno pescato questi pettorali: 2, 6, 8, 31, 32, 43, 55e 60 per il debuttante

Paris: "Non vedevo niente in pista, ci riprovo in SuperG"

Ad

Matthias Mayer, 5 Vincent Kriechmayr e 7 Marco Odermatt. I due austriaci hanno dimostrato di essere già in palla con Sfortunato, dunque, Paris, che avrà solo il francese Bailet "da studiare" prima di lui in una specialità che non prevede giorni di prova. Tanta carne al fuoco, con tre uomini che sembrano partire favoriti sul resto della concorrenza: 3, 5e 7. I due austriaci hanno dimostrato di essere già in palla con la doppietta in discesa libera a Lake Louise , mentre il rampante svizzero vinse l'ultimo Super G disputato su queste nevi, ormai due anni fa. La tracciatura è stata disegnata dal norvegese Anderson e gli atleti al via sono in tutto 61. Kriechmayr è sia il detentore della Coppa di disciplina che il campione mondiale in carica.

Courchevel La FIS ha deciso: a Courchevel il 22/12, il recupero di Killington 15 ORE FA

Odermatt fa tutto bene: prima vittoria in carriera nel SuperG di Beaver Creek

La startlist del primo Super G di Beaver Creek

1 - M. Bailet (FRA)

2 - D. PARIS (ITA)

3 - M. Mayer (AUT)

4 - N. Allegre (FRA)

5 - V. Kriechmayr (AUT)

6 - M. CASSE (ITA)

7 - M. Odermatt (SUI)

8 - C. INNERHOFER (ITA)

9 - A. Sander (GER)

10 - M. Franz (AUT)

11 - R. Baumann (GER)

12 - T. Ganong (USA)

13 - K. Jansrud (NOR)

14 - C. Walder (AUT)

15 - A. Kilde (NOR)

16 - L. Meillard (SUI)

17 - A. Pinturault (FRA)

18 - A. Sejersted (NOR)

19 - B. Feuz (SUI)

20 - R. Cochran-Siegle (USA)

31 - R. TONETTI (ITA)

32 - G. BOSCA (ITA)

43 - E. BUZZI (ITA)

55 - M. MARSAGLIA (ITA)

60 - N. MOLTENI (ITA)

Il programma di Beaver Creek

giovedì 2 dicembre - Super G

venerdì 3 dicembre - Super G

sabato 4 dicembre - discesa

domenica 5 dicembre - discesa





Mayer si aggiudica la discesa di Lake Louise

Sci Alpino Il lato segreto di Sofia Goggia: incanta tutti anche al pianoforte IERI A 10:25