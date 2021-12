Il forte vento chiude prima del tempo il lungo fine settimana di. Impossibile gareggiare in questa domenica sulla "Birds of Prey",. Gli organizzatori ci avevano sperato, prima abbassando la partenza e poi posticipando l'orario del via per ben tre volte, dalle 20 alle 21.30 italiane. Ma non c'è stato nulla da fare. Termina in questo modo la lunga trasferta in Nord America della Coppa del Mondo di sci alpino , che ora fa ritorno in Europa con due gare tecniche in Val d'Isere per gli uomini e due Super G a Sankt Moritz per le donne. Resta da capire dove e quando verrà recuperata questa discesa, che già sostituiva quella annullata la scorsa settimana a Lake Louise.