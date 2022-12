Sci Alpino

Coppa del Mondo 2022/2023 - Giovanni Franzoni, caduta tremenda alle ultime porte del SuperG! Era da top-10

SCI ALPINO - Si infrange sul dosso finale il sogno della prima possibile top-10 in Coppa del Mondo del 21enne azzurro Giovanni Franzoni. Una gara incredibile fino a quel momento, ma alle ultime porte si sbilancia e vola in aria a pochi metri dal traguardo. Il talento italiano si rialza toccandosi il gomito, ci auguriamo non sia nulla di grave.

00:02:40, un' ora fa