viene conquistato dal detentore della coppa di specialità, Kilde, ma il divario dal fenomeno elvetico è esiguo e Odermatt sfiora la sua prima vittoria in discesa libera per soli sei centesimi. Siamo solo alla quarta gara della stagione , ma la rivalità tra Kilde e Odermatt sembra destinata a durare anni. Due sciatori che si prendono tutte le luci della ribalta nelle gare veloci, che duellano in un'altra dimensione facendo mettere le mani nei capelli al pubblico a colpi di cronometro e lasciando le briciole agli altri. Il primo capitolo - o meglio, il secondo/terzo, dato che una settimana prima avevano già battagliato a Lake Louise - di questa “guerra stellare”per soli sei centesimi.

Il “Pollicino” di turno sulla Birds of Prey è il canadese James Crawford, che silenziosamente ritorna sul podio da marzo, il primo in questa specialità, battendo di misura Matthias Mayer. All’Italia non vanno nemmeno i rimasugli di mollica: solo Matteo Marsaglia può dirsi non deluso (16°), male tutti gli altri. A cominciare da Dominik Paris (20° a +1"84), ancora spento in questo avvio di stagione.

La top-10

1. A.A. KILDE (NOR) 1:42.09 2. M. ODERMATT (SUI) +0.06 3. J. CRAWFORD (CAN) +0.79 4. M. MAYER (AUT) +0.80 5. V. KRIECHMAYR (AUT) +0.94 6. R. BAUMANN (GER) +0.99 7. R. COCHRAN-SIEGLE (USA) +1.06 8. M BAILET (FRA) +1.22 9. N. HINTERMANN (SUI) +1.24 9. B. FEUZ (SUI) +1.24

Una volta sceso, Kilde genera il vuoto, un "metaverso" di otto decimi in cui aprire lo scenario del duello entusiasmante con Odermatt. Il 25enne svizzero si difende egregiamente nel tratto in scorrevolezza, poco congeniale alle sue caratteristiche, si esalta sul ripido - pane per i suoi denti - dove vola e passa nettamente davanti al norvegese. Gli sci viaggiano velocissimo sotto i piedi di Odi, forse troppo: in un paio di occasioni supera il limite e finisce lungo, sbavature che lo tengono dietro per una manciata di centesimi. La vittoria in discesa resta ancora un tabù dopo esserci andato vicinissimo stavolta, amaro in bocca ma non troppo: quarta gara su quattro sul podio in Coppa del Mondo, la nona consecutiva comprendendo il finale della precedente stagione, leadership robusta.

Bocca asciutta per gli austriaci: Mayer è ancora quarto in discesa, sulla Birds of Prey come nella Men's Olympic di Lake Louise, questa volta per un soffio, un solo centesimo sul canadese James Crawford, che presenta sul podio la propria candidatura di mina vagante della stagione. Dietro al bronzo olimpico c'è il compagno di squadra Vincent Kriechmayr, appesantito dal vento in alta quota che non gli permette di avere tanta velocità in fase di spinta, accumultando proprio in alto gran parte del ritardo dal vincitore.

"Ma come ha fatto?": numero di Crawford, si rialza con gli sci incrociati

