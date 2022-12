due discese in programma nella giornata odierna. Il meteo dà una tregua e può iniziare la tappa di Beaver Creek per gli uomini-jet, dopo la Sofia Goggia, che dopo la Prosegue la tournée nordamericana di Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino . Un weekend all’insegna della velocità, connella giornata odierna. Il meteo dà una tregua e può iniziare la tappa di Beaver Creek per gli uomini-jet, dopo la cancellazione della gara di venerdì : un Kilde non al 100% prova a ripetersi dopo il successo della settimana precedente, ma i pretendenti alla vittoria sono molteplici e tra questi c’è anche Dominik Paris, chiamato al riscatto, mentre altri azzurri come Christof Innerhofer e Mattia Casse si presentano da potenziali outsider. Spostandosi a Lake Louise, tutte contro la nostra, che dopo la vittoria di ieri punta alla doppietta in discesa libera sulle nevi canadesi come accaduto nella precedente stagione.

Si comincia alle 18.00 con la gara maschile sulla Birds of Prey, a seguire alle 20.30 la prova femminile lungo la Men’s Olympic. Il tutto disponibile in diretta televisiva e in streaming sui canali Eurosport, di seguito invece la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

18:25 - Feuz ad oltre un secondo

Mai in partita per la vittoria Beat Feuz, che chiude al quinto posto a +1"24. Metà del ritardo lo ha pagato nel primo settore.

18:22 - Odermatt secondo per 6 centesimi!!

BATTAGLIA SPAZIALE TRA KILDE E ODERMATT!! Discesa mostruosa dell'elvetico: si difende nello scorrimento, è velocissimo ma un po' troppo, commettendo un paio di sbavature che gli costano caro. Chiude alle spalle del norvegese di 6 centesimi dopo che al secondo settore aveva più di tre decimi di vantaggio!

18:20 - Anche Paris lontano

Niente da fare per Dominik Paris, autore di un'altra gara poco convincente: chiude a 1"73, probabilmente influenzato dal vento nella parte alta e dalla poca visibilità. È ottavo provvisorio.

18:17 - Hemetsberger e Clarey sottotono

Chiudono distanti (se consideriamo i riferimenti cronometrici) gli ultimi due scesi: Hemetsberger è quarto provvisorio a +1"27, Clarey invece è dietro a Marsaglia in settima posizione (+1"60).

18:12 - Kilde crea il vuoto!

Eccezionale Kilde!! Il norvegese fa meglio in quasi tutti i settori e chiude la discesa con 79 centesimi di vantaggio su Crawford. È lui l'uomo da battere anche a Beaver Creek!

18:10 - Crawford resta al comando

Crawford davanti a tutti dopo i primi cinque, alle sue spalle i tedeschi Baumann (+0"20) e Ferstl (+0"52). Ora però è il momento dei big.

18:08 - Bennett molto indietro

Nonostante sia stato più veloce sul tratto di scorrimento iniziale, per tutto il resto della prova Bennett ha pagato tantissimo da Crawford, chiudendo persino alle spalle di Marsaglia. Distacco di 1"33 per lo statunitense.

18:06 - Marsaglia in ritardo di sette decimi

Matteo Marsaglia taglia il traguardo col tempo più alto di tutti finora: era rimasto vicino a Crawford fino al tratto finale, dove ha pagato molto.

18:04 - Crawford davanti

Crawford fa meglio di Baumann di due decimi. Prestazione non eccellente del canadese, che finisce largo al penultimo salto. Ora tocca a Marsaglia.

18:00 - Inizia la gara!

Tanto vento in quota e visibilità piatta ma la partenza è regolare. Tempo di 1:43.08 per Romed Baumann, che sembra non aver spinto troppo.

17:55 - Favoriti e ordine di partenza

Si prevede tanto equilibrio a Beaver Creek. Romed Baumann apre i giochi, il primo dei big a scendere sarà Kilde col numero 6, seguito da Hemetsberger (secondo a Lake Louise), Clarey, Paris, Odermatt, Feuz, Kriechmayr, Mayer, Hintermann e Cochran-Siegle.

17:48 - Nove azzurri in gara

Le speranze italiane poggiano principalmente su Dominik Paris: il 33enne altoatesino non ha avuto un avvio scintillante, caduto nella prima discesa e solo 18° in SuperG, ma è pronto a riscattarsi negli States, dove partirà col numero 9, stesso pettorale che ieri ha portato fortuna a Goggia. Ma il primo azzurro a scendere sarà Matteo Marsaglia, che proprio qui in SuperG ha ottenuto la sua unica vittoria e l'ultima di un italiano a Beaver Creek. Potrebbero sorprendere Christof Innerhofer (18, ultimo italiano a vincere in discesa sulla Birds of Prey) e Mattia Casse (30). Vanno a caccia della zona punti Guglielmo Bosca (35), Nicolò Molteni (36), Florian Scheder (53), Pietro Zazzi (57) e Giovanni Franzoni (59).

17:44 - Il prossimo tabù di Odermatt: non ha ancora vinto in discesa

Presente anche il leader della generale, Marco Odermatt. Il campione elvetico è sempre salito sul podio nelle prime tre gare di Coppa del Mondo, tra cui le vittorie in gigante (Sölden) e SuperG (Lake Louise). La Birds of Prey è congeniale alle sue caratteristiche tranne nella parte alta, vedremo se lì saprà difendersi e se riuscirà a conquistare la sua vittoria in discesa, dopo esserci arrivato vicino con cinque podi.

17:40 - Kilde col pettorale rosso, ma non è al 100%: le condizioni del norvegese

Sulla carta sarebbe il favorito numero uno di giornata, dopo la vittoria nella prima discesa della stagione di Lake Louise. Tuttavia, Kilde non si presenta all’appuntamento in Colorado al top della condizione, reduce fino a pochi giorni fa da un’influenza. L’annullamento della discesa ha sicuramente giovato al norvegese, che ha avuto un giorno di tempo per recuperare, vedremo se basterà per confermarsi davanti a tutti.

17:35 - Tutto pronto per la discesa maschile!

Amiche ed amici di Eurosport, un saluto e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA della Coppa del Mondo di sci alpino. Il menù della serata di oggi prevede due prelibate discese nel Nordamerica: si parte con quella maschile, dove finalmente si scende a Beaver Creek (Stati Uniti); a seguire gara-2 della discesa femminile di Lake Louise, dove ieri Sofia Goggia si è imposta, regalando la prima vittoria stagionale dell'Italia nello sci alpino.

