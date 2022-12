i due SuperG di Beaver Creek (maschile) e Lake Louise (femminile). Tra gli uomini si rinnova la “battaglia stellare” tra il Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde: finora i due si sono spartiti equamente le prime quattro gare della stagione, primo SuperG femminile della stagione: non dimentichiamoci infatti che lo scorso inverno l’Italia si è elevata come massima potenza in questa disciplina, con Federica Brignone detentrice della coppa di specialità davanti ad Elena Curtorni. Naturalmente i riflettori sono puntati su Sofia Goggia, intenzionata a ripetere l’impresa dell’anno precedente, quando aprì la stagione con una tripletta sulla Men’s Olympic: alla bergamasca dopo La tournée nordamericana in Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino volge ai titoli di coda con. Tra gli uomini si rinnova la “battaglia stellare” tra il leader della generale : finora i due si sono spartiti equamente le prime quattro gare della stagione, nella precedente discesa il norvegese si è imposto per una manciata di centesimi, il 25enne elvetico vuole la rivincita in una specialità che lo esalta maggiormente, ma attenzione ai tanti possibili outsider. Le speranze italiane sono riposte principalmente in Canada, per il: non dimentichiamoci infatti che lo scorso inverno l’Italia si è elevata come massima potenza in questa disciplina, con. Naturalmente i riflettori sono puntati su, intenzionata a ripetere l’impresa dell’anno precedente, quando aprì la stagione con una tripletta sulla Men’s Olympic: alla bergamasca dopo le due vittorie in discesa “basterebbe” il secondo posto per volare al comando della classifica generale

Brignone e Curtoni da corsa in Super G: chi farà meglio?

Si comincia alle ore 18:00 con il SuperG maschile di Beaver Creek, a seguire alle ore 19:00 il SuperG femminile di Lake Louise. Entrambe le gare sono visibili in diretta tv e in streaming su Eurosport, di seguito la DIRETTA SCRITTA con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

18:45 - Situazione in ghiaccio: 1° Kilde, 2° Odermatt, 3° Pinturault

Nessun inserimento degli ultimi pettorali, tanti errori in una pista con diversi tranelli. Kilde va verso il poker sulla Birds of Prey, tra poco gli azzurri Innerhofer e Casse.

18:35 - Fuori anche Bailet e Ganong

Stesso errore di Cochran-Siegle per il francese Matthieu Bailet, che non riesce a confermare nel concreto quanto di buono ottenuto nelle due precedenti gare, finendo fuori pista. Ritiro anche per Travis Ganong: finora per la nazionale statunitense, padrona di casa, è un SuperG disastroso.

18:29 - Disastro Feuz, peggio solo Paris

Prosegue il cattivo feeling di Beat Feuz con questa specialità: il campione olimpico di discesa è disastroso nel finale, dove sprofonda facendo segnare il penultimo tempo (+1"86). Dietro di lui solo Dominik Paris, a poco più di due secondi.

18:28 - Kriechmayr arretrato

Nonostante abbia guadagnato su Kilde nella parte centrale del percorso, Kriechmayr chiude a 81 centesimi di ritardo, precedendo il compagno Mayer in settima posizione.

18:23 - Kilde batte Odermatt!!

ANCORA UNA VOLTA KILDE!! Altra battaglia sui centesimi con Odermatt, ma stavolta il norvegese fa la differenza nel settore finale, pennellato perfettamente. Chiude davanti di 20 centesimi, ma grandissimo Pinturault per ora terzo a tre decimi.

18:21 - Crawford a quasi un secondo

James Crawford va tutto all'attacco, ma l'aggressività non paga se non al primo settore, dove aveva quattro decimi di vantaggio. Taglia il traguardo a 93 centesimi da Odermatt, prendendosi troppi rischi.

18:19 - Odermatt davanti di un decimo!

Odermatt ce la fa, ma solo in rimonta!! Segnale di una gran gara di Pinturault, soprattutto sul ripido dove ha dato quasi tre decimi al leader della generale. Poi l'elvetico ha recuperato nel tratto centrale, è finito lungo alle ultime porte ma riuscendo a stare davanti di poco.

18:17 - Sbaglia anche Mayer, Pinturault resta davanti

Brutta prestazione anche per Matthias Mayer, che per la prima volta in questa stagione finisce sicuramente fuori dai primi quattro nelle prove veloci: chiude quinto provvisorio a 73 centesimi da Pinturault. Il francese rimane nella sedia del leader, ma ora scende Odermatt.

18:11 - Brivido Cochran-Siegle!

Fuori anche il padrone di casa Cochran-Siegle! Esce scomposto da una gobba e rischia di farsi male scontrandosi contro il palo, per fortuna è agile a passarci sotto. Al comando troviamo ancora Pinturault davanti a Gino Caviezel.

18:08 - Tempo altissimo di Paris

Tanti errori di linea per Dominik Paris, che arriva al traguardo con un ritardo pesantissimo su Pinturault. Altra gara da buttare per l'azzurro, che dovrà archiviare in fretta la pessima parentesi in Nordamerica.

18:05 - Pinturault al comando!

Pinturault passa davanti a Baumann per mezzo secondo, guadagnando tanto nel tratto finale.

18:03 - Primo tempo di Baumann

Baumann raggiunge il traguardo in 1:11.53. Una prova con qualche sbavatura, si può migliorare. Ma anche ieri il tedesco aveva dato impressioni non buone, sebbene abbia ottenuto un valevole sesto posto.

18:00 - Sejersted apre il cancelletto, ma va fuori!

Via al SuperG maschile e subito ritiro! Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted finisce lungo in una porta e non riesce a stare dentro al tracciato. Le condizioni sono ottime, sole e buona visibilità a differenza del giorno precedente.

17:56 - Kilde ha vinto le ultime tre volte a Beaver Creek

Con quella del giorno precedente in discesa libera, Aleksander Aamodt Kilde ha trionfato negli ultimi tre precedenti nella località statunitense tra discesa e SuperG, eguagliando il primato di Carlo Janka nel 2009 (lo svizzero riuscì a vincerle tutte nel giro di pochi giorni della stessa annata). Vedremo se il norvegese riscriverà la storia, le scorie dell'influenza sembrano passate: parte col pettorale numero 12, preceduto dai due che sono saliti con lui sul podio ieri, Odermatt e Crawford.

17:49 - Gli azzurri in gara

Sono 8 gli italiani nel SuperG di Beaver Creek. Il primo a scendere è Dominik Paris col pettorale numero 5, per tutti gli altri bisognerà aspettare un po': 29 Christof Innerhofer, 30 Mattia Casse, 35 Giovanni Franzoni, 42 Matteo Franzoso, 43 Guglielmo Bosca, 49 Matteo Marsaglia, 50 Nicolò Molteni. Gli azzurri non salgono sul podio su questo pendio dal 2018 con Paris, l'ultima vittoria risale addirittura a 10 anni fa.

17:45 - Duello Kilde-Odermatt

Secondo e ultimo giorno di gare a Beaver Creek, programma accorciato dopo la cancellazione della discesa di venerdì . Sarà ancora sfida tra Kilde e Odermatt per la vittoria nel secondo SuperG maschile di Coppa del Mondo? Una settimana fa a Lake Louise lo svizzero ha avuto la meglio sul norvegese, il quale ha vinto le due gare di discesa disputate finora, persino quella di ieri nonostante sia reduce da un'influenza. Staremo a vedere se qualcun altro riuscirà ad inserirsi, finora questi due hanno sciato su un altro livello.

DOVE SEGUIRE LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO IN TV E STREAMING

Tutto il meglio della stagione dello sci alpino 2022/23 verrà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e 2, Eurosport Player e Discovery+ . Le gare maschili saranno commentate da Zoran Filičić e Silvano Varettoni, mentre le gare femminili saranno commentate da Gianmario Bonzi, Daniela Merighetti e Camilla Alfieri. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211) avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2. Inoltre, potrete trovare gli highlights, le dirette scritte, i momenti salienti delle gare, news, approfondimenti sul nostro sito Eurosport.it. Potrete rivivere tutti i momenti più spettacolari anche sui nostri social Fabeook, Instagram, Twitter e TikTok.

17:40 - Tra poco via al SuperG maschile

Amiche ed amici di Eurosport, un saluto e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA della Coppa del Mondo di sci alpino. Tra qualche ora vedremo se Sofia Goggia riuscirà a ripetere l'hat-trick a Lake Louise come l'anno scorso e se l'Italia partirà col piede giusto anche questa stagione nel SuperG femminile. Ma prima spazio al SuperG maschile sulla "Birds of Prey" di Beaver Creek, che comincia tra venti minuti.

