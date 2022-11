Sci Alpino

Coppa del Mondo 2022/23 Beaver Creek - Odermatt torna sulla Birds of Prey: nel 2019 la prima vittoria

BEAVER CREEK - La Coppa del Mondo 2022/23 di sci alpino maschile fa tappa in Colorado, dove sulla Birds of Prey sono in programma due discese e un Super G. E proprio su queste nevi, nel 2019, lo svizzero Marco Odermatt conquistò la prima vittoria in carriera.

00:01:23, 27 minuti fa