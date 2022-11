Lake Louise ha stappato la stagione della Coppa del Mondo di sci alpino anche nella velocità, con apparsi una spanna sopra tutti . Gli uomini-jet restano in Nordamerica e si spostano a, in Colorado, dove tra venerdì 2 e domenica 4 dicembre sono in programma due discese e un Super G. L'occasione giusta pere per la squadra di azzurra di risalire le classifiche dopo una tappa in cui non è arrivato nemmeno un piazzamento in top 10 (in Canada il migliore è stato Guglielmo Bosca , 11° in Super G).